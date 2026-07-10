Gobernador Giacaman llevará demandas de portuarios del Biobío a reuniones con el Ejecutivo: “Estamos a disposición para articular el diálogo"
La autoridad calificó la falta de diálogo entre las partes como “un absurdo”, considerando el escenario económico y de desempleo que enfrenta la región y el impacto que la paralización representa para la zona exportadora.
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El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, sostuvo una reunión a primera hora de este viernes con representantes de los trabajadores portuarios movilizados de la zona, oportunidad en que comprometió su disposición para articular el diálogo entre el Gobierno y los operadores movilizados desde ayer, en demanda de derechos reclamados.
El compromiso de Giacaman se da previo a un viaje de la autoridad del Biobío a Santiago, donde participará en una mesa de empleo convocada por el Presidente de la República, José Antonio Kast.
En esa línea, planteó que el conflicto será el primer punto que abordará en la instancia, solicitando al Ejecutivo que tome las medidas necesarias para resolver la situación
Rol articulador
La autoridad insistió en que existe “absoluta disposición a destrabar cualquier problema que haya en la región que paralice la actividad económica”, enfatizando que la voluntad del GORE siempre será generar diálogo para impulsar el desarrollo y permitir que el Biobío vuelva a operar como la capital logística de Chile
Por su parte, Gabriel Roviedo, vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Contrananport), valoró que el gobernador entienda la situación y lleve su mensaje al nivel central, luego de denunciar que la Subsecretaría del Interior cerró las puertas al diálogo el 19 de junio y les retiró de manera arbitraria un beneficio de retiro que recibían desde 2012
Hasta ahora, el paro de trabajadores portuarios se retomaría a las 15:30 en terminales desde Iquique a Puerto Natales, con la adhesión de unos 3 mil operarios a nivel nacional.
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