Pese a contracción internual, Biobío lideró las exportaciones forestales en abril con US$ 230 millones

Desde Corma Biobío – Ñuble explican la disminución de los envíos respecto a 2025 por factores de coyuntura internacional y a la caída de los precios en los mercados de destino. En logística, DP World Liquén fue la principal puerta de salida de la producción local.

La Región del Biobío se consolidó como la principal puerta de salida de los envíos forestales de la zona centro-sur del país durante abril, al concentrar el 48% del valor total de los envío, que equivalen a US$ 230 millones FOB.

Según el último boletín emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la participación del sector muestra una disminución interanual del 14% en dólares FOB (abril de 2025). Sin embargo, el comercio exterior regional evidenció leves signos de recuperación al registrar un aumento de 3% respecto a marzo de 2026.

Al liderazgo de Biobío, le siguen las regiones de Ñuble, con una participación de 19%, y del Maule, que registra el 14% del total exportado. Las cifras están en directa relación con los puertos de despacho de la carga, la infraestructura logística y el transporte, variables que en este ejercicio, mostraron el posicionamiento del terminal DP World Lirquén como la principal puerta de salida para estos cargamentos, moviendo 32% del total exportado en el mes, lo que se traduce en US$ 153,3 millones FOB.

En tanto, los terminales de San Vicente, con 26%, y Puerto Coronel, con 24%, completaron la salida regional de los productos forestales.

Productos despachados

En el desglose por categorías comerciales, la pulpa y el papel se mantuvieron como el pilar indiscutido de la oferta exportable chilena, con 63,7% del total facturado. Muy por debajo, le siguen la madera aserrada y cepillada con 10%, los tableros y chapas con un 9,4%, y los productos de molduras con 8,3%.

Respecto a los mercados de destino, los envíos continuaron altamente concentrados en tres grandes potencias globales, donde China lidera con 46% de la recepción de los productos chilenos, secundada por Estados Unidos con 17% y México con 5%.

Análisis gremial

Pese al volumen enviado, el sector forestal experimenta un complejo escenario, debido a los impactos de los mercados internacionales. El presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, explicó que las variables macroeconómicas son la principal condicionante de la industria.

“Durante el último año, las exportaciones forestales han enfrentado un escenario internacional complejo, marcado por la caída en los precios de sus principales productos de exportación, una menor demanda en mercados relevantes y un contexto económico global de mayor incertidumbre”, dijo y vinculó la coyuntura externa con la baja interanual reflejada en los indicadores.

Casagrande destacó además el impacto de las variables logísticas en la rentabilidad de las empresas del sector. “A ello (el escenario de precios) se ha sumado, en los últimos meses, el aumento en los costos de operación, especialmente por el alza en el precio de los combustibles, que impacta directamente la cadena logística y el transporte de los productos forestales”, declaró el líder gremial.

De acuerdo a los datos, pese a las presiones inflacionarias internas y la alta sensibilidad del sector a los ciclos económicos de mercados destino, la base industrial de la zona centro-sur demuestra resiliencia y mantiene intacta su posición competitiva.