Primera operación intermodal de carga entre Santiago y Concepción evidencia oportunidades para la cadena logística del centro – sur
La operación movilizó cargas generadas por distintos sectores productivos desde terminales en Biobío. Los datos que la iniciativa arroje permitirán formular nuevos movimientos bimodales y a la larga, basados en la eficiencia y optimización de los envíos.
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La cadena logística de la Región del Biobío concretó la primera operación bimodal entre Santiago y Concepción para el transporte de carga, combinando los sistemas ferroviario y carretero. La experiencia piloto permitió evidenciar las oportunidades que los terminales portuarios de la zona tienen para fortalecer la distribución de productos con mercados internacionales y potenciar a la región como un polo de desarrollo estratégico para el centro – sur del país.
La transferencia de contenedores desde vagones de tren a camiones para su distribución final culminó en las instalaciones de Sitrans en Talcahuano, en una operación articulada por Conecta Logística, que marca un hito local en la modernización de las cadenas de suministro nacionales, permitiendo evaluar de manera íntegra el transporte de cargas de consumo masivo entre las regiones Metropolitana y del Biobío, tras recorrer más de 500 kilómetros
La iniciativa integró a firmas generadoras de carga como CCU, Grupo Falabella, ICB, Melón, Viña Concha y Toro, y Pentacrom
Eficiencia logística
La acción coordinada entre los sectores público y privado permitió reforzar el rol de la zona en el encadenamiento productivo y la conectividad de toda la macrozona sur.
En ese contexto, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, enfatizó que “la región tiene todas las características para ser la capital logística del sur de Chile, algo que ya se hizo con la carga de salmones desde la Región de Los Lagos” y agregó que la operación “fortalece la oferta terrestre y ferroviaria de nuestra región y va muy en línea con lo que estamos planteando en la Estrategia Biobío 2050”.
Para el gerente general de EFE Logística, Alejandro Merello, el sector requiere de este tipo de pruebas tangibles. “El desarrollo del modo ferroviario requiere iniciativas que permitan demostrar, en condiciones reales de operación, cómo puede integrarse de manera eficiente con los demás modos de transporte"
La información técnica, operativa y de impacto ambiental ligada a este movimiento está siendo monitoreada por el Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (Catlec) mediante sistemas de telemetría y GPS
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