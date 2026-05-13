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MOP invertirá $ 9 mil millones para frenar deterioro de Puente Juan Pablo II y reitera prohibición de paso de camiones por el viaducto

La restricción rige desde 2010 bajo Resolución Exenta del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y apunta a frenar un eventual colapso de la vía sobre el río Biobío. Ante el aumento en la infracción de esta norma, se instalarán pórticos de fiscalización electrónica.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 16:00 hrs.

infraestructura MOP Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>MOP invertirá $ 9 mil millones para frenar deterioro de Puente Juan Pablo II y reitera prohibición de paso de camiones por el viaducto</p>

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