Nuevo líder del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío asume con foco en destrabar permisos: "16 mil empleos para la región se podrían generar con estos proyectos"

El también seremi de Economía, Christian Cifuentes, buscará alinear el plan con la estrategia Biobío 2050, que impulsa el Gobierno Regional, para impulsar el crecimiento. En este contexto, adelantó que existen proyectos energéticos y habitacionales con alto potencial de contratación a corto plazo.

Tras la renuncia de Carolina Parada a la secretaría ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, el liderazgo de esta instancia fue asumido por el seremi de Economía, Christian Cifuentes, con el objetivo de impulsar las medidas de reactivación y articularlas con la estrategia Biobío 2050.

El giro apunta a unificar el Plan de Fortalecimiento, que nació en 2024 para hacer frente a la crisis desatada por el cese de operaciones de la siderúrgica Huachipato, con la instancia que impulsa el Gobierno Regional, a través de la Corporación Desarrolla Biobío, y que está contemplada incluso en la Ley de Presupuesto 2026. Según indica la glosa: “Se incluye un monto específico para la contratación de un consultor externo para la supervisión y seguimiento del Plan de Fortalecimiento Industrial y su integración al Plan de Biobío 2050”. Cifuentes explica que la asignación de recursos significa que “no se va a contratar a un funcionario del Ministerio de Economía, sino que dice textualmente la contratación de un consultor externo (…) Pero aquí quisiera ser cuidadoso, porque eso es lo que nos estableció la ley del presupuesto, todavía no lo hemos discutido para ver cómo lo vamos a abordar”, precisa. En conversación con DF Regiones, el nuevo “timonel” del plan aclara que este proceso está lejos de representar un quiebre operativo, se trata más bien de un cambio de mando, donde se han propiciado espacios para una transición coordinada y directa con la secretaria ejecutiva saliente y evitar que las iniciativas queden truncas. "Este ha sido un traspaso de manera muy orgánica, muy republicana (...) con buena disposición del gobierno saliente, como del entrante", detalló Cifuentes, remarcando que se ha mantenido un trabajo permanente junto a Parada, desde que asumió el 6 de abril.

Inversión El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, planteó que con la designación de Cifuentes, el Plan de Fortalecimiento inicia una “nueva etapa”, donde uno de sus ejes es hacer frente a la pérdida de competitividad del Biobío frente a la excesiva burocracia, un factor que según reconoció el mismo seremi, ha motivado a grandes empresas a priorizar sus inversiones en el extranjero, como es el caso de las forestales Arauco y CMPC. Según explica Cifuentes, para contrarrestar este escenario, el Plan Industrial se apalancará en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), promulgada en septiembre de 2025, que crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión (OASI) y las Mesas Regionales de Inversión .