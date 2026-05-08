Nuevo líder del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío asume con foco en destrabar permisos: "16 mil empleos para la región se podrían generar con estos proyectos"
El también seremi de Economía, Christian Cifuentes, buscará alinear el plan con la estrategia Biobío 2050, que impulsa el Gobierno Regional, para impulsar el crecimiento. En este contexto, adelantó que existen proyectos energéticos y habitacionales con alto potencial de contratación a corto plazo.
Noticias destacadas
Tras la renuncia de Carolina Parada a la secretaría ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, el liderazgo de esta instancia fue asumido por el seremi de Economía, Christian Cifuentes, con el objetivo de impulsar las medidas de reactivación y articularlas con la estrategia Biobío 2050.
El giro apunta a unificar el Plan de Fortalecimiento, que nació en 2024 para hacer frente a la crisis desatada por el cese de operaciones de la siderúrgica Huachipato, con la instancia que impulsa el Gobierno Regional, a través de la Corporación Desarrolla Biobío, y que está contemplada incluso en la Ley de Presupuesto 2026.
Según indica la glosa: “Se incluye un monto específico para la contratación de un consultor externo para la supervisión y seguimiento del Plan de Fortalecimiento Industrial y su integración al Plan de Biobío 2050”.
Cifuentes explica que la asignación de recursos significa que “no se va a contratar a un funcionario del Ministerio de Economía, sino que dice textualmente la contratación de un consultor externo (…) Pero aquí quisiera ser cuidadoso, porque eso es lo que nos estableció la ley del presupuesto, todavía no lo hemos discutido para ver cómo lo vamos a abordar”, precisa.
En conversación con DF Regiones, el nuevo “timonel” del plan aclara que este proceso está lejos de representar un quiebre operativo, se trata más bien de un cambio de mando, donde se han propiciado espacios para una transición coordinada y directa con la secretaria ejecutiva saliente y evitar que las iniciativas queden truncas. "Este ha sido un traspaso de manera muy orgánica, muy republicana (...) con buena disposición del gobierno saliente, como del entrante", detalló Cifuentes, remarcando que se ha mantenido un trabajo permanente junto a Parada, desde que asumió el 6 de abril.
Inversión
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, planteó que con la designación de Cifuentes, el Plan de Fortalecimiento inicia una “nueva etapa”, donde uno de sus ejes es hacer frente a la pérdida de competitividad del Biobío frente a la excesiva burocracia, un factor que según reconoció el mismo seremi, ha motivado a grandes empresas a priorizar sus inversiones en el extranjero, como es el caso de las forestales Arauco y CMPC.
Según explica Cifuentes, para contrarrestar este escenario, el Plan Industrial se apalancará en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), promulgada en septiembre de 2025, que crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión (OASI) y las Mesas Regionales de Inversión
Adicionalmente, el Ejecutivo impulsa la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, que brindará mayores garantías a quienes se interesen por generar inversiones. "Lo que busca es tratar de recuperar esa solidez institucional (...) darle esa certeza jurídica a las empresas", explicó Cifuentes, alertando sobre el daño económico que provocan las solicitudes de invalidación tardías en proyectos que ya contaban con calificación ambiental y permisos aprobados
Nuevos empleos
La urgencia por destrabar estos capitales retenidos responde directamente al desafío laboral de la zona. Cabe recordar que el Biobío es la región que registra la mayor tasa de desempleo a nivel nacional, con 10% de desocupación, superando con creces el 8,6% del país.
Y si bien las cifras parecen desalentadoras, el nuevo titular analiza los datos y argumenta que este incremento respecto al mismo periodo del año pasado se debe también a que hoy existe más fuerza laboral disponible y no necesariamente a una pérdida de plazas, pues de hecho, “entre enero y marzo de este año se registraron 11.679 personas ocupadas, más que en igual trimestre del año anterior"
El desafío entonces es absorber esa mayor oferta de trabajadores materializando las iniciativas que están en carpeta. En este contexto, Cifuentes adelantó que existen proyectos energéticos y habitacionales con alto potencial de contratación en el corto plazo. Se trata de cuatro parques eólicos en distintas etapas de preparación y la construcción de viviendas asociada a los subsidios habitacionales DS-19 y DS-49.
"Estamos hablando de unos 10 mil empleos directos, más 6 mil indirectos… 16 mil empleos para la región se podrían generar con estos proyectos, si es que entran pronto en ejecución", proyectó el seremi
Gobernanza
En este sentido explica que la legislación permite dar continuidad a esta forma de trabajo, pues “la nueva Ley Marco de Permisos Sectoriales y cuando hablamos de las mesas regionales de inversión, nos da la posibilidad de poder invitar a los gremios", indicó.
Cifuentes, aseguró que la participación, tal y como se venía realizando, es clave para validar las decisiones
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete