Embalses en Coquimbo caen a niveles críticos y piden declarar zona de emergencia por escasez hídrica

Existe riesgo de que a partir de mayo algunas zonas no cuenten con agua para la actividad agrícola. En ese escenario, la normativa obliga a priorizar el consumo humano por sobre el uso productivo, lo que tensionaría aún más al sector agropecuario.

La Región de Coquimbo volvió a escalar su alerta por la crisis hídrica y solicitó al Gobierno que la declare como zona de emergencia y prioridad nacional, en medio de niveles críticos en sus principales embalses y proyecciones de escasez para los próximos meses. Según autoridades regionales, los embalses de las provincias de Elqui y Limarí registran actualmente entre 6% y 15% de capacidad, un nivel que anticipa un escenario complejo si no se registran precipitaciones en los próximos meses.

“El promedio de embalses en Elqui y Limarí es del orden del 6% al 15%, es decir, nada”, advirtió el consejero regional Francisco Corral, quien lidera la comisión de Aguas y Recursos Hídricos.

El diagnóstico apunta a un riesgo concreto y es que en mayo algunas zonas, especialmente en Limarí, no cuenten con agua suficiente para sostener la actividad agrícola. En ese escenario, la normativa vigente obliga a priorizar el consumo humano por sobre el uso productivo, lo que podría tensionar aún más al sector agrícola.

“Podría significar que en mayo esa provincia podría quedar sin agua para la agricultura”" señaló Corral.

Acelerar medidas

Frente a este escenario, autoridades regionales iniciaron gestiones ante el MOP para acelerar medidas de corto plazo, centradas en la habilitación de nuevos pozos de emergencia que permitan asegurar el abastecimiento en el corto plazo.

“Es necesario que nuestra región sea una de las regiones de emergencia que tienen que atender. La región de Coquimbo tiene que ser prioridad nacional”, planteó el consejero.

Desde el Consejo Regional también advierten que las soluciones estructurales no responden a la urgencia inmediata. De hecho, se estima que proyectos como la desaladora de El Panul podrían estar operativos recién hacia 2030, lo que obliga a implementar medidas transitorias para enfrentar los próximos años. En paralelo, se plantea la necesidad de un ajuste más profundo en la gestión hídrica y en el modelo productivo regional.

Cambio radical

“Vamos a necesitar un cambio radical respecto de la lógica con la cual hoy día estamos planificando la agricultura o abordando el tema hídrico”, sostuvo la consejera Valeria Chacana.

La presión regional se da en un contexto donde la zona ya registra decretos de escasez hídrica vigentes en provincias como Elqui y Limarí, instrumentos que permiten medidas extraordinarias para asegurar el acceso al agua, pero que no han logrado revertir el deterioro de los niveles de almacenamiento.

En sectores rurales, el impacto ya es visible, hay comunidades que dependen de camiones aljibe para abastecerse, mientras se proyecta un escenario de mayor estrechez hídrica para el invierno si no se registran las lluvias suficientes.