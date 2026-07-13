Copec consolida presencia en generación renovable a gran escala con la compra del parque fotovoltaico La Huella en Coquimbo
La planta ubicada en La Higuera suma 87 MWp al portafolio de la compañía y contempla la futura integración de un sistema de almacenamiento mediante baterías.
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En un movimiento clave para su estrategia de transición energética, Copec anunció la compra del parque fotovoltaico La Huella a la empresa Clean Capital Energy (CCE). El activo, que ya se encuentra en operación, está emplazado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, una de las zonas con mayor radiación solar a nivel mundial.
Esta inversión forma parte de la estrategia corporativa para desarrollar un portafolio integrado de soluciones energéticas. Dentro de la estructura de la compañía, la unidad Copec Flux asumirá la operación del parque, mientras que la comercialización de la energía generada quedará a cargo de Copec Emoac.
Proyección hacia la tecnológia
A nivel productivo, la instalación cuenta con una capacidad instalada de 87 MWp y una generación anual estimada en 200 GWh. Este volumen es suficiente para abastecer el consumo eléctrico de aproximadamente 90 mil hogares chilenos, permitiendo además evitar la emisión de cerca de 155 mil toneladas de CO₂ al año.
En términos de la infraestructura, La Huella opera con más de 216 mil paneles solares de alta eficiencia equipados con tecnología tracker de un eje para seguir el movimiento del sol. Además, cuenta con una subestación elevadora que inyecta la energía directamente al Sistema Eléctrico Nacional.
Como siguiente paso, Copec planea incorporar un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS). Esto permitirá almacenar energía durante las horas de mayor radiación y entregarla en los momentos de mayor demanda, aportando eficiencia y flexibilidad a la red.
Un portafolio renovable
Con esta operación, Copec suma su segundo activo de generación renovable a gran escala. Anteriormente, en 2024, adquirió "Granja Solar", una planta de 123 MWp ubicada en la comuna de Pozo Almonte (Región de Tarapacá), a la cual posteriormente le sumó un sistema de almacenamiento BESS en conjunto con Transelec.
Al sumar los parques de gran escala y un portafolio de 23 proyectos de pequeños medios de generación distribuida (PMGD) desarrollados por Copec Flux, la empresa alcanza una capacidad instalada total de 355 MWp en activos solares propios.
“En Copec entendemos que la transición energética requiere inversiones de largo plazo que permitan desarrollar infraestructura capaz de responder a los desafíos del presente y del futuro", señaló el gerente general de Copec, Arturo Natho. El ejecutivo destacó que esta adquisición consolida "el desarrollo de activos propios para respaldar las soluciones energéticas que ofrecemos”.
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