Presidente Kast visita emblemático portaaviones estadounidense USS Nimitz frente a las costas de Coquimbo en su última misión
La nave, operativa desde 1975, tiene retiro previsto para 2027 luego de 51 años de servicio y se encuentra frente a la costa de Coquimbo en el marco de su despliegue final. El Presidente recorrió la nave junto a otras autoridades.
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El Presidente José Antonio Kast visitó el portaaviones USS Nimitz mientras la nave se encontraba frente a las costas de Coquimbo, en una actividad centrada en conocer sus capacidades operativas y avanzar en la agenda de cooperación entre Chile y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad.
La actividad comenzó en el terminal FBO Aerocardal, desde donde el Mandatario se trasladó vía aérea hacia la nave, junto a los ministros de Defensa Nacional y de Cancillería, además de subsecretarios y autoridades vinculadas al sector.
Durante la visita, el Presidente observó operaciones aéreas en la cubierta de vuelo, incluyendo maniobras de despegue y aterrizaje de aeronaves embarcadas. También recorrió el puente de mando, donde recibió una exposición técnica sobre las capacidades de operación, comando y despliegue de la nave.
Fase final
El USS Nimitz fue botado en 1972 y comisionado en 1975, acumulando 51 años de servicio. Es el portaaviones más antiguo de la flota activa de Estados Unidos, que actualmente cuenta con 11 unidades.
La nave se encuentra en su última misión antes de su retiro, programado para mayo de 2027. Será reemplazada por el USS John F. Kennedy (CVN 79), correspondiente a la nueva generación de portaaviones clase Ford.
Su presencia frente a las costas chilenas forma parte de este despliegue final, en el que continúa operando como una de las principales plataformas de proyección naval de Estados Unidos a nivel global.
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