Fondos aceleran ingreso a proyectos verdes

D urante los últimos años, los “fondos de impacto”se han posicionado en las carteras de los inversionistas como una alternativa que favorece al medioambiente y que ofrece rentabilidades. Energías limpias, viviendas sociales sostenibles, turismo consciente y energía solar son parte de los proyectos que están captando la atención de administradoras de fondos (AGF), family offices e inversionistas de alto patrimonio a lo largo del país.

Según datos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) a junio de 2024, un total de 21 fondos de impacto operaban en distintas zonas del país. Del total, los fondos vinculados a energía verde lideran con el 17% de los activos bajo gestión. En general, invierten en proyectos de descarbonización y eficiencia energética.

Estos vehículos canalizan sus recursos hacia empresas y comunidades para generar beneficios sociales y ambientales medibles, consolidando una tendencia que ya permea las decisiones de inversión, evitando caer en greenwashing o marketing engañoso para aparecer como “verde” a una empresa o proyecto que no lo es.

De Antofagasta a Aysén: el portafolio verde del grupo Belat Uno de los protagonistas de esta industria es el grupo Belat de la banca ética, que participa en el “Fondo de Inversión Sigma Doble Impacto”, administrado por Sigma AGF. Este fondo público tiene un patrimonio superior a los $ 8 mil millones, destinados a proyectos de impacto verde en Chile.Entre sus principales aportantes se encuentra “Inversiones Gran Araucaria Dos”, sociedad ligada al family office Stars, de Felipe Ibáñez, con el 12% del total; “Inversiones Marchigüe”, vinculada a la familia Izquierdo Etchebarne; y la AGF de BancoEstado, que participa a través de tres fondos mutuos. La gerenta de inversiones de Belat, Amaia Redondo, sostuvo que todos los proyectos que financia el fondo “estuvieron directamente relacionados con la capacidad de las organizaciones respecto de generar un impacto positivo y transformador”.En el norte, el fondo participa en el proyecto Emesol Chile -en la Región de Antofagasta- que ofrece soluciones fotovoltaicas para empresas y comunidades. Su modelo permite acceder a energía solar sin inversión inicial, reduciendo costos y emisiones, favoreciendo la transición hacia una matriz energética más limpia en zonas mineras y rurales.Otra de las apuestas del fondo se ubica en San Pedro de Atacama, donde se encuentra Atacama Horse, un proyecto de turismo sostenible y de bajo impacto ambiental que combina conservación, educación y desarrollo local. A través de actividades ecuestres y trabajo con comunidades atacameñas, se promueve un modelo turístico regenerativo que protege el ecosistema del desierto.Hacia la zona central, en la Región de Valparaíso, destaca Revaloriza, la primera planta en Chile dedicada al tratamiento y valorización de residuos de la construcción y demolición. Su aporte ha sido decisivo en la gestión de desechos industriales, un problema creciente para el rubro inmobiliario y de obras públicas. Desde 2022 ha procesado más de 197 mil toneladas de residuos, evitando la emisión de 570 mil toneladas de CO2.En la Región de Aysén, el fondo respalda a Huerto 4 Estaciones, una iniciativa de agricultura orgánica regenerativa que combina prácticas agroecológicas con innovación local. Su objetivo es revitalizar la producción regional y promover la soberanía alimentaria mediante la capacitación de productores rurales y el manejo responsable del suelo.

Ameris financia viviendas con criterio social y sostenibilidad

La administradora de fondos Ameris consolidó un modelo de inversión de deuda privada enfocado en financiar créditos hipotecarios para viviendas con subsidio habitacional, combinando rentabilidad financiera con impacto social y ambiental. A través del vehículo “Financiamiento para la vivienda”, la gestora busca facilitar el acceso a la vivienda y promover comunidades más sostenibles que estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en este caso específicamente el criterio 1, relacionado con el fin de la pobreza; y el 11, que busca fomentar ciudades y comunidades sostenibles.“Esta estrategia, que combina rentabilidad y propósito, busca no solo ampliar el acceso a la vivienda, sino también fomentar comunidades más sostenibles”, planteó el socio de Ameris, Martín Figueroa.Lo anterior, se materializa con el financiamiento de créditos para proyectos que promuevan una mejor planificación urbana y territorial, la protección del entorno y la reducción del impacto ambiental de las comunidades. El fondo opera bajo una estructura de inversión en deuda privada, canalizando recursos hacia créditos hipotecarios para familias que acceden a viviendas subsidiadas. A la fecha, Ameris administra dos fondos activos que han financiado 1.712 créditos hipotecarios, equivalentes a UF 2.132.881 (cerca de $ 84 mil millones).El fondo tiene un alto alcance territorial. La cartera abarca 12 regiones del país, con presencia en la Región Metropolitana (18,2%), Coquimbo (17,1%), Valparaíso (17,1%) y Maule (14,5%). En total, un 74% de los créditos otorgados se concentra fuera de la capital. Entre los aportantes del fondo figuran AFP PlanVital, Penta Vida y LarrainVial Corredores de Bolsa. Figueroa explicó que “los fondos temáticos de Ameris están diseñados no solo para generar retornos financieros, sino también para contribuir activamente a desafíos sociales y ambientales urgentes”.