Entradas más caras con bufanda de regalo y una cuenta para aportes: el plan de Provincial Osorno para pagar la deuda con Colo-Colo y evitar la quiebra

El club sureño tomó las medidas para evitar agudizar una crisis económica que pueda derivar en la quiebra de la institución. Deben pagar cerca de $ 50 millones en menos de 15 días.

Luego de la derrota en el Tribunal de Patrimonio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), donde Provincial Osorno debe abonar US$ 56.877 (cerca de $ 50 millones) a Colo-Colo por derechos de formación del jugador Carlos Soto, el club del sur anunció una serie de medidas para abonar la totalidad la deuda y no sufrir una resta de puntaje, y en el peor de los casos la desaparición de la institución.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el presidente de la institución, Jorge Valenzuela, demostró su rechazo a lo dictado por el tribunal ya que “la sentencia para nosotros es algo imprevisto, injusto y por supuesto nos pega directamente en las finanzas del club”.

Es por eso que anunció que están elaborando un plan integral que busca resguardar y fortalecer el patrimonio del club y evitar la quiebra.

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Para su próximo partido de local por la Liguilla del Ascenso, donde el 4 de julio recibirán en Osorno a General Velásquez, el presidente del club presentó la campaña “Yo estoy con el toro”, que consiste en un aumento importante en el valor de la entrada para dicho partido, pero que vendrá con una bufanda oficial de la campaña. Todo lo recaudado en el compromiso irá directamente a las arcas del club para lograr financiar la deuda con Colo-Colo.

Además, el vicepresidente de la institución, Juan Ignacio Goycoolea, anunció la habilitación de una cuenta bancaria para destinar los aportes voluntarios que los hinchas quieran realizar. “Hacemos un llamado a los sponsors y a las empresas locales de apoyar en este momento complicado de nuestro club”, recalcó haciendo un llamado a los pequeños y grandes empresarios de la zona.

“Pagar esta suma de dinero es una obligación que vamos a cumplir”, finalizó Valenzuela el video.

Las entradas para un partido de local van desde los $ 5 mil a los $ 13 mil, por lo que se espera que para el partido del 4 de julio estos precios aumenten considerablemente.