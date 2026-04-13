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Plan Salmón 2050: gremios, academia y autoridades impulsan reforma a la Ley Lafkenche para destrabar inversiones acuícolas

La propuesta busca traspasar las competencias de Conadi a los Tribunales de Justicia para aquellos temas relacionados con el uso del borde costero.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 16:45 hrs.

Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur Ley Lafkenche Salmones Puerto Montt
<p>Plan Salmón 2050: gremios, academia y autoridades impulsan reforma a la Ley Lafkenche para destrabar inversiones acuícolas</p>

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