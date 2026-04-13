Plan Salmón 2050: gremios, academia y autoridades impulsan reforma a la Ley Lafkenche para destrabar inversiones acuícolas

La propuesta busca traspasar las competencias de Conadi a los Tribunales de Justicia para aquellos temas relacionados con el uso del borde costero.

Con el objetivo de otorgar mayor certeza jurídica a la industria y destrabar proyectos de inversión actualmente paralizados, la mesa de trabajo "Plan Salmón 2050" presentó una propuesta para modificar la Ley Lafkenche. La iniciativa, articulada por gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, autoridades locales y el mundo académico, busca que la acreditación del uso consuetudinario del borde costero deje de ser administrada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y pase a ser una competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.

El documento, elaborado a partir de un informe técnico de la Universidad San Sebastián (USS) sede Patagonia, apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella administrativos que acusan los sectores productivos ligados al uso del borde costero, proponiendo transitar hacia un procedimiento judicial de carácter voluntario o no contencioso.

Gestión legislativa

Bajo esta propuesta, los representantes de la macrozona sur - austral apuestan por agilizar las tramitaciones, reducir los tiempos de espera y compatibilizar de manera efectiva las reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios con el desarrollo económico y la inversión sectorial.

Para el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, el cambio legal tiene, entre otros objetivos, "que no sea un órgano del Estado, sino los Tribunales de Justicia a través de un sistema no contencioso, donde se tenga que acreditar ese uso por parte de los pueblos originarios". Asimismo, destacó la reciente incorporación de representantes del Ejecutivo a esta instancia de trabajo, indicando que "esto lo que hace al final del día es ratificar que vamos por buen camino para poder consolidar una industria más sustentable y sostenible en Puerto Montt y la macrozona sur - austral".

El diagnóstico de la urgencia económica ha generado una inusual alineación transversal en la Región de Los Lagos, trasladando la presión operativa hacia el Congreso. El gobernador regional subrogante, Carlos Recondo, fue enfático al señalar que "me cuesta encontrar un consenso más amplio respecto de la necesidad de modificar una ley y, por lo tanto, creo que pone también el peso de la prueba en el Poder Legislativo, en que aquí hay acciones concretas, propuestas que están muy consensuadas y que el Poder Legislativo deberá responder a estos requerimientos".

En la misma línea, el imperativo de agilizar la tramitación parlamentaria fue abordado por el diputado Mauro González, quien exigió que las voluntades políticas se transformen en certezas regulatorias para los inversionistas. El parlamentario indicó que "el Gobierno tiene que darle urgencia al proyecto de modificación que se encuentra en el Senado o presentar su propia modificación", advirtiendo que "ya no podemos seguir con los anuncios o con las buenas intenciones".

Propuesta transversal

Desde la perspectiva del impacto directo en el sector privado, tanto el Consejo del Salmón como SalmonChile, respaldaron la solidez de la propuesta que se gesta desde una mirada multisectorial. El gerente del gremio salmonero, Tomás Monje rescató además que “de manera proactiva se están presentando propuestas para modificar y mejorar esta normativa”.

La directora regional del Consejo del Salmón, Angélica Saavedra, subrayó el alcance transversal de las trabas actuales, y enfatizó en que desde la organización “creemos que este es el camino también para avanzar en tema de Ley Lafkenche, que no solamente afecta a un sector, sino que a todos los sectores que están ligados a las zonas costeras".