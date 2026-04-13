Plan Salmón 2050: gremios, academia y autoridades impulsan reforma a la Ley Lafkenche para destrabar inversiones acuícolas
La propuesta busca traspasar las competencias de Conadi a los Tribunales de Justicia para aquellos temas relacionados con el uso del borde costero.
Noticias destacadas
Con el objetivo de otorgar mayor certeza jurídica a la industria y destrabar proyectos de inversión actualmente paralizados, la mesa de trabajo "Plan Salmón 2050" presentó una propuesta para modificar la Ley Lafkenche.
La iniciativa, articulada por gremios empresariales, sindicatos de trabajadores, autoridades locales y el mundo académico, busca que la acreditación del uso consuetudinario del borde costero deje de ser administrada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y pase a ser una competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.
El documento, elaborado a partir de un informe técnico de la Universidad San Sebastián (USS) sede Patagonia, apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella administrativos que acusan los sectores productivos ligados al uso del borde costero, proponiendo transitar hacia un procedimiento judicial de carácter voluntario o no contencioso.
Gestión legislativa
Bajo esta propuesta, los representantes de la macrozona sur - austral apuestan por agilizar las tramitaciones, reducir los tiempos de espera y compatibilizar de manera efectiva las reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios con el desarrollo económico y la inversión sectorial.
Para el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, el cambio legal tiene, entre otros objetivos, "que no sea un órgano del Estado, sino los Tribunales de Justicia a través de un sistema no contencioso, donde se tenga que acreditar ese uso por parte de los pueblos originarios". Asimismo, destacó la reciente incorporación de representantes del Ejecutivo a esta instancia de trabajo, indicando que "esto lo que hace al final del día es ratificar que vamos por buen camino para poder consolidar una industria más sustentable y sostenible en Puerto Montt y la macrozona sur - austral".
El diagnóstico de la urgencia económica ha generado una inusual alineación transversal en la Región de Los Lagos, trasladando la presión operativa hacia el Congreso. El gobernador regional subrogante, Carlos Recondo, fue enfático al señalar que "me cuesta encontrar un consenso más amplio respecto de la necesidad de modificar una ley y, por lo tanto, creo que pone también el peso de la prueba en el Poder Legislativo, en que aquí hay acciones concretas, propuestas que están muy consensuadas y que el Poder Legislativo deberá responder a estos requerimientos".
En la misma línea, el imperativo de agilizar la tramitación parlamentaria fue abordado por el diputado Mauro González, quien exigió que las voluntades políticas se transformen en certezas regulatorias para los inversionistas. El parlamentario indicó que "el Gobierno tiene que darle urgencia al proyecto de modificación que se encuentra en el Senado o presentar su propia modificación", advirtiendo que "ya no podemos seguir con los anuncios o con las buenas intenciones".
Propuesta transversal
Desde la perspectiva del impacto directo en el sector privado, tanto el Consejo del Salmón como SalmonChile, respaldaron la solidez de la propuesta que se gesta desde una mirada multisectorial. El gerente del gremio salmonero, Tomás Monje rescató además que “de manera proactiva se están presentando propuestas para modificar y mejorar esta normativa”.
La directora regional del Consejo del Salmón, Angélica Saavedra, subrayó el alcance transversal de las trabas actuales, y enfatizó en que desde la organización “creemos que este es el camino también para avanzar en tema de Ley Lafkenche, que no solamente afecta a un sector, sino que a todos los sectores que están ligados a las zonas costeras".
Los integrantes de la mesa, que agrupa a entidades como SalmonChile, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, contarán con un plazo de siete días para afinar observaciones operativas al documento de la USS. Una vez consensuado, el planteamiento final con las propuestas de modificación legal será entregado formalmente al Presidente de la República, José Antonio Kast, y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, para su tramitación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Mercado inmobiliario en Santiago: estudio detecta “reequilibrio” hacia la vivienda para uso propio
Ventas partieron el año con repunte de 7% anual, impulsado por efecto del subsidio a la tasa. “El inicio de 2026 demuestra que existe un mercado más alineado con la demanda real de vivienda que con la lógica de inversión”, dijo la consultora Tinsa by Accumin.
Startup que desarrolla una alternativa farmacológica al trasplante de hígado levanta capital con family offices chilenos
Spectrum Regenerative usará los recursos para completar los estudios que exige la FDA para iniciar ensayos clínicos en EEUU. Desde octubre es liderada por un chileno.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete