Magallanes da visto bueno a megaparque eólico para generar e-combustibles de HIF Global con una inversión de US$ 500 millones
Se trata de la primera iniciativa de esta envergadura en la región que obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para alimentar exclusivamente la producción de e-combustibles. El parque eólico incluye el montaje de 62 aerogeneradores con una potencia total de 372 MW, mucho más que las otras dos instalaciones que operan ya en la zona.
Noticias destacadas
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Magallanes aprobó por unanimidad, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Faro del Sur, impulsado por HIF Global. Se trata de la primera iniciativa de esta envergadura en la región que obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para alimentar exclusivamente la producción de e-combustibles.
La operación de Faro del Sur, que involucra una inversión de US$ 500 millones, es complementaria de la planta Cabo Negro, que recientemente obtuvo su RCA y se traduce en una inversión de otros US$ 830 millones. En suma, US$ 1.300 millones que permitirán materializar la producción de H2V para el desarrollo de combustibles sintéticos desde la Patagonia chilena.
Desde HIF Global detallaron que “seguimos avanzando en el desarrollo de nuestros proyectos en la Región de Magallanes, y las recientes aprobaciones ambientales de la planta de combustibles sintéticos Cabo Negro y su parque eólico Faro del Sur, corresponden a un paso más dentro de un proceso de largo plazo que contempla la instalación de esta industria en la región”.
El parque eólico incluye el montaje de 62 aerogeneradores con una potencia total de 372 MW, mucho más que las otras dos instalaciones que operan ya en la zona, y una línea de transmisión soterrada de 12 kilómetros para minimizar el impacto visual y proteger la avifauna magallánica. Esto equivale a una potencia total de 1.840 MW, mucho más que los otros dos parques que operan en la zona.
Además, para el traslado de las 744 piezas de gran tonelaje que se requerirán en su construcción, se acordó un plan logístico nocturno en la Ruta 9 Norte, buscando reducir las externalidades en la comunidad local.
El gran desafío de HIF Global está en la producción de combustibles sintéticos. En esa línea, la compañía levantó en Punta Arenas la planta Haru Oni, una experiencia piloto, impulsada por energía eólica y primera en el mundo en producirlos. Esta unidad productiva utiliza el H2V generado por electrolisis para, tras un proceso químico que también involucra CO2, dar origen al e-metanol, que posteriormente se convierte en e-gasolina, compatible con la infraestructura vehicular actual.
Infraestructura de Enap
La firma mantiene actualmente un acuerdo estratégico con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que permitirá el uso de la infraestructura de la petrolera para los fines operativos de HIF. En concreto, muelles y terminales de la estatal serán clave para la exportación de la producción hacia destinos internacionales.
La obtención de las RCA tanto para el parque eólico y de la planta Cabo Negro es sólo una parte del proceso, desde la compañía comentan que para los próximos meses la gestión se concentrará en tres ejes simultáneos. La activación de los contratos de construcción y la definición de la estructura de financiamiento para apalancar los US$ 500 millones de inversión. "Tenemos muchas tareas por delante que tomarán varios meses", señalaron desde la empresa, ratificando que la ingeniería financiera y administrativa entra ahora en su fase decisiva.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete