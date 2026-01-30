Magallanes da visto bueno a megaparque eólico para generar e-combustibles de HIF Global con una inversión de US$ 500 millones

Se trata de la primera iniciativa de esta envergadura en la región que obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para alimentar exclusivamente la producción de e-combustibles. El parque eólico incluye el montaje de 62 aerogeneradores con una potencia total de 372 MW, mucho más que las otras dos instalaciones que operan ya en la zona.

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Magallanes aprobó por unanimidad, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Faro del Sur, impulsado por HIF Global. Se trata de la primera iniciativa de esta envergadura en la región que obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para alimentar exclusivamente la producción de e-combustibles.

La operación de Faro del Sur, que involucra una inversión de US$ 500 millones, es complementaria de la planta Cabo Negro, que recientemente obtuvo su RCA y se traduce en una inversión de otros US$ 830 millones. En suma, US$ 1.300 millones que permitirán materializar la producción de H2V para el desarrollo de combustibles sintéticos desde la Patagonia chilena.

Desde HIF Global detallaron que “seguimos avanzando en el desarrollo de nuestros proyectos en la Región de Magallanes, y las recientes aprobaciones ambientales de la planta de combustibles sintéticos Cabo Negro y su parque eólico Faro del Sur, corresponden a un paso más dentro de un proceso de largo plazo que contempla la instalación de esta industria en la región”.

El parque eólico incluye el montaje de 62 aerogeneradores con una potencia total de 372 MW, mucho más que las otras dos instalaciones que operan ya en la zona, y una línea de transmisión soterrada de 12 kilómetros para minimizar el impacto visual y proteger la avifauna magallánica. Esto equivale a una potencia total de 1.840 MW, mucho más que los otros dos parques que operan en la zona.

Además, para el traslado de las 744 piezas de gran tonelaje que se requerirán en su construcción, se acordó un plan logístico nocturno en la Ruta 9 Norte, buscando reducir las externalidades en la comunidad local.

El gran desafío de HIF Global está en la producción de combustibles sintéticos. En esa línea, la compañía levantó en Punta Arenas la planta Haru Oni, una experiencia piloto, impulsada por energía eólica y primera en el mundo en producirlos. Esta unidad productiva utiliza el H2V generado por electrolisis para, tras un proceso químico que también involucra CO2, dar origen al e-metanol, que posteriormente se convierte en e-gasolina, compatible con la infraestructura vehicular actual.

Infraestructura de Enap

La firma mantiene actualmente un acuerdo estratégico con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que permitirá el uso de la infraestructura de la petrolera para los fines operativos de HIF. En concreto, muelles y terminales de la estatal serán clave para la exportación de la producción hacia destinos internacionales.

La obtención de las RCA tanto para el parque eólico y de la planta Cabo Negro es sólo una parte del proceso, desde la compañía comentan que para los próximos meses la gestión se concentrará en tres ejes simultáneos. La activación de los contratos de construcción y la definición de la estructura de financiamiento para apalancar los US$ 500 millones de inversión. "Tenemos muchas tareas por delante que tomarán varios meses", señalaron desde la empresa, ratificando que la ingeniería financiera y administrativa entra ahora en su fase decisiva.