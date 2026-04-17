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Pago de primera cuota del royalty minero: más de 300 comunas de Chile recibieron cerca de $ 56 mil millones

Los recursos provienen del Fondo Comunas Mineras, que aportó $ 13.729 millones a 45 localidades donde esta industria cuenta con operaciones activas, y el Fondo de Equidad Territorial, que inyectó $ 42.904 millones a 302 municipios con mayores brechas presupuestarias.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 16:40 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Royalty regiones Minería
<p>Pago de primera cuota del royalty minero: más de 300 comunas de Chile recibieron cerca de $ 56 mil millones</p>

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