Pago de primera cuota del royalty minero: más de 300 comunas de Chile recibieron cerca de $ 56 mil millones

Los recursos provienen del Fondo Comunas Mineras, que aportó $ 13.729 millones a 45 localidades donde esta industria cuenta con operaciones activas, y el Fondo de Equidad Territorial, que inyectó $ 42.904 millones a 302 municipios con mayores brechas presupuestarias.

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) inició el pasado 15 de abril la transferencia de recursos correspondiente a la primera cuota del royalty minero a 309 comunas del país. Los fondos provienen de dos instrumentos, el Fondo Comunas Mineras (FCMI), con $ 13.729 millones para 45 comunas, y el Fondo de Equidad Territorial (FET), con $ 42.904 millones para 302 municipios cuyo objetivo es acortar brechas presupuestarias entre distintas localidades.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, indicó que "el mandato del Presidente José Antonio Kast es responder a las urgencias de los ciudadanos mediante soluciones concretas y en el menor tiempo posible", y que los recursos buscan que los alcaldes puedan enfrentar la emergencia en seguridad, recuperar espacios públicos y reactivar el desarrollo comunal.

El royalty es un impuesto a las grandes empresas mineras que distribuye anualmente US$ 450 millones a regiones y comunas. Las comunas del FCMI se determinan según un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), basado en su ubicación en zonas mineras y la presencia de operaciones activas sujetas al impuesto específico a la minería.

Alza del cobre no mueve la aguja

Aunque el cobre cotiza al alza en los mercados internacionales, los recursos que reciben las comunas vía royalty no se modifican. El Ministerio de Hacienda ha precisado que los montos que se destinan a regiones y comunas no dependen de los ingresos del metal en tiempo real.

La razón está en el artículo 4° de la Ley 21.591, que creó el nuevo royalty minero. La norma fija que el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo debe recibir el equivalente en pesos a 275.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), según su valor al 31 de diciembre del año calendario anterior, lo que equivale a unos US$ 270 millones. Ese monto se entrega cada año y está asegurado por nueve años. Recién a partir del cuarto año puede ser suplementado por recursos definidos en la Ley de Presupuestos.

En otras palabras, las regiones tienen un monto garantizado por ley que no sube ni baja según varíen los precios del metal.

Región del Maule

En la Región del Maule, 28 de las 30 comunas comenzaron a recibir recursos de esta primera cuota, correspondiente a $ 3.863 millones. Las dos comunas excluidas son Talca y Curicó, dado que el mecanismo busca fortalecer el financiamiento de municipios con menores ingresos propios.

En términos anuales, el total asignado al Maule para 2026 asciende a $ 15.454 millones, donde Linares y Maule encabezan el ranking local con poco más de $ 1.000 millones para cada una.

El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, señaló que "esta transferencia de recursos forma parte del mandato que nos encomendó el Presidente José Antonio Kast, que es responder a las urgencias con soluciones concretas y en el menor tiempo posible. Con estos fondos buscamos que cada municipio pueda enfrentar de mejor manera las emergencias en materia de seguridad, así como avanzar en la reactivación y el desarrollo".

Región de Coquimbo

La Región de Coquimbo recibió $ 4.613 millones en esta primera entrega, distribuidos entre el FCMI y el FET. Del total, $ 2.956 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras, que beneficia a 11 comunas de la región. La mayor asignación individual fue para La Serena, con cerca de $ 455 millones, mientras que Andacollo destacó como la comuna con el monto total más alto, superando los $ 509 millones, al sumar ambos fondos.

El Fondo Equidad Territorial distribuyó $ 1.656 millones entre 13 comunas, con Ovalle a la cabeza con más de $ 321 millones. Este instrumento apunta a comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal (FCM).

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, valoró la llegada de los fondos y señaló que "son recursos que llegan directamente a las comunas, con autonomía para su uso, lo que permite generar soluciones concretas para los vecinos. Esperamos que se utilicen de manera estratégica para impactar positivamente en la calidad de vida de las personas".

Entre los usos previstos se contemplan instalación de luminarias, mejoramiento de espacios públicos, cámaras de seguridad, infraestructura comunitaria y proyectos de agua potable.