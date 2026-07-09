Streat Burger se expande en el sur: inaugura en Chillán su local 25 y alista apertura en Concepción

Hace sólo unos días, la firma anunció su instalación en Viña del Mar, con una inversión cercana a $ 550 millones.

La cadena gastronómica chilena Streat Burger continúa su proceso de expansión en regiones con un nuevo local en Chillán, el número 25 a nivel nacional. La compañía prepara además su llegada al Biobío con una próxima apertura en Concepción.

El nuevo espacio en Ñuble forma parte de la estrategia con que la cadena apunta a fortalecer su operación más allá de la Región Metropolitana. Hace sólo unos días, la firma anunció su instalación en Viña del Mar, con una inversión cercana a $ 550 millones.

El gerente general de Streat Burger, Javier González, explicó que “la llegada a Chillán es parte de nuestro plan de expansión en el mercado nacional. Próximamente inauguraremos otro local en Concepción”.

La apuesta culinaria de la cadena ofrece las denominadas smash burgers, hamburguesas cuya carne se cocina aplastando firmemente la bola de molienda sobre una plancha a alta temperatura, lo que permite sellar sus jugos y crea una costra crujiente.