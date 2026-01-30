Plan de inversiones de Zofri por $ 115 mil millones incluye ampliar los estacionamientos del mall, pero agrega verificación con boleta y lectores de patente

Iniciativa forma parte de un plan que incluye parques de frío con bodegas refrigeradas, que abren nuevas líneas de negocio, y un parque automotriz con tiendas ancla y servicios en Alto Hospicio. El gerente general Felipe Albistur detalla acá su visión del reordenamiento interno, la inversión en infraestructura y la seguridad del recinto amurallado.

La Zona Franca de Iquique atraviesa un momento complejo. Aunque las ventas registraron un récord en 2025 con un crecimiento de 15,4%, tensiones estructurales están presionando el funcionamiento del sistema franco.

La congestión en torno al Puerto de Iquique ha llevado a navieras a advertir posibles desvíos de carga, mientras investigaciones de delitos económicos asociados a empresas que utilizaron el sistema franco han reabierto el debate sobre la gobernanza.

Usuarios históricos, exdirectores y actores del comercio denuncian pérdida de atractivo del modelo, alta rotación en la plana ejecutiva y la necesidad de modernización para asegurar la continuidad de la concesión. Felipe Albistur, ingeniero civil bioquímico, exasesor regional del Ministerio de Hacienda en Tarapacá y actual gerente general de Zofri S.A., asumió en julio. Su nombramiento no estuvo exento de polémicas, por su perfil técnico y su paso desde funciones públicas a la administración de una empresa público-privada estratégica para el Estado. A más de seis meses de iniciada su gestión, aborda esas críticas y detalla su hoja de ruta para el reordenamiento interno, la inversión en infraestructura, un mayor control del recinto amurallado y cambios en la gestión de los estacionamientos del mall. - Asume tras haber trabajado como asesor regional del Ministerio de Hacienda en Tarapacá. ¿Cómo responde a cuestionamientos de eventuales conflicto de interés? - Me llama la atención porque no veo el conflicto de interés. Mi rol como asesor siempre fue levantar procesos del sistema franco, en ningún caso tener influencia sobre qué hace Zofri, que es un relato que se ha tratado de instalar. Mi rol era 100% técnico. - También se ha observado que su formación profesional no viene del mundo comercial… - Para mí lo que manda es la experiencia, la capacidad y las competencias. Dentro del sistema franco hay una diversidad enorme de profesiones. Lo importante es tener un equipo diverso, joven, que venga a desarrollar una Zofri de segunda generación. - Algunos usuarios reclaman que tener 12 gerencias es muy caro... - Para una compañía que mueve US$ 8 mil millones al año, 12 gerencias no me parece mucho. Lo que me interesa es que sea eficiente y que cada gerencia cumpla su rol. Hoy hay menos ejecutivos que cuando yo llegué. No hemos creado gerencias nuevas, sino que reordenamos, eliminamos duplicidades y dejamos de trabajar en silos. Plan de inversiones - En el pasado dijo que Zofri ya no puede seguir funcionando como antes. ¿Qué implica eso en el modelo de negocio? - Si seguimos solamente dedicándonos a lo inmobiliario, que es lo que era Zofri antes, Zofri desaparece. Zofri puede ser mucho más que un modelo inmobiliario de negocio y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trayendo mirada fresca, modernizando la compañía. - ¿Qué viene en términos de inversión? - Tenemos un plan de inversiones a 10 años súper ambicioso por $ 115 mil millones. Nunca antes Zofri había tenido un plan aprobado y autorizado por Dipres. Este año empezamos a materializar proyectos relevantes, como el blindaje del recinto amurallado y los estacionamientos del mall. Además, tenemos proyectos de infraestructura habilitante, como parques de frío, que permitirán bodegas refrigeradas y abrirán nuevas líneas de negocio. Eso va a traer inversión, flujo y movimiento. Tenemos un proyecto muy ambicioso de un parque automotriz en Alto Hospicio, asociado a tiendas ancla y servicios, pensado como un polo de atracción regional e incluso internacional. Es un proyecto a cinco años y es el más grande que tenemos. Nuevos estacionamientos - ¿Qué mejoras en cuanto a los estacionamientos? - Los estacionamientos del mall son usados por mucha gente que no son clientes. Muchas personas entran, dejan el auto una o dos semanas y lo dejan prácticamente abandonado, o dejan el vehículo acá y se van a trabajar a otra parte. El proyecto considera nuevos estacionamientos, pero también una gestión moderna, con barreras, cosa que las personas puedan tener acceso liberado, pero con ciertas condiciones, verificación con boleta, lectores de patente y con seguridad. Lo que queremos garantizar es que el mall tenga una cantidad de estacionamientos adecuados y que estén disponibles para los clientes, que es lo más importante. - ¿Eso va a implicar cobros? - Lo que se hace es generar un cobro en caso de que la persona no compre en el mall. Puede ser un cobro o puede existir otra forma, pero el objetivo no es recaudar, sino evitar que el estacionamiento se use como guardería de autos. - ¿Y el blindaje del recinto amurallado? - Hoy el acceso al recinto se hace con un código QR que nadie escanea. Se puede entrar sin estar autorizado. El blindaje es tener un perímetro controlado, con accesos registrados, para impedir que personas que cometan incivilidades puedan volver a entrar porque van a quedar empadronadas. Es un proyecto altamente demandado por los usuarios y la comunidad. Rebaja de tarifas