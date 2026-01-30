Plan de inversiones de Zofri por $ 115 mil millones incluye ampliar los estacionamientos del mall, pero agrega verificación con boleta y lectores de patente
Iniciativa forma parte de un plan que incluye parques de frío con bodegas refrigeradas, que abren nuevas líneas de negocio, y un parque automotriz con tiendas ancla y servicios en Alto Hospicio. El gerente general Felipe Albistur detalla acá su visión del reordenamiento interno, la inversión en infraestructura y la seguridad del recinto amurallado.
La Zona Franca de Iquique atraviesa un momento complejo. Aunque las ventas registraron un récord en 2025 con un crecimiento de 15,4%, tensiones estructurales están presionando el funcionamiento del sistema franco.
La congestión en torno al Puerto de Iquique ha llevado a navieras a advertir posibles desvíos de carga, mientras investigaciones de delitos económicos asociados a empresas que utilizaron el sistema franco han reabierto el debate sobre la gobernanza.
Usuarios históricos, exdirectores y actores del comercio denuncian pérdida de atractivo del modelo, alta rotación en la plana ejecutiva y la necesidad de modernización para asegurar la continuidad de la concesión.
Felipe Albistur, ingeniero civil bioquímico, exasesor regional del Ministerio de Hacienda en Tarapacá y actual gerente general de Zofri S.A., asumió en julio. Su nombramiento no estuvo exento de polémicas, por su perfil técnico y su paso desde funciones públicas a la administración de una empresa público-privada estratégica para el Estado. A más de seis meses de iniciada su gestión, aborda esas críticas y detalla su hoja de ruta para el reordenamiento interno, la inversión en infraestructura, un mayor control del recinto amurallado y cambios en la gestión de los estacionamientos del mall.
- Asume tras haber trabajado como asesor regional del Ministerio de Hacienda en Tarapacá. ¿Cómo responde a cuestionamientos de eventuales conflicto de interés?
- Me llama la atención porque no veo el conflicto de interés. Mi rol como asesor siempre fue levantar procesos del sistema franco, en ningún caso tener influencia sobre qué hace Zofri, que es un relato que se ha tratado de instalar. Mi rol era 100% técnico.
- También se ha observado que su formación profesional no viene del mundo comercial…
- Para mí lo que manda es la experiencia, la capacidad y las competencias. Dentro del sistema franco hay una diversidad enorme de profesiones. Lo importante es tener un equipo diverso, joven, que venga a desarrollar una Zofri de segunda generación.
- Algunos usuarios reclaman que tener 12 gerencias es muy caro...
- Para una compañía que mueve US$ 8 mil millones al año, 12 gerencias no me parece mucho. Lo que me interesa es que sea eficiente y que cada gerencia cumpla su rol. Hoy hay menos ejecutivos que cuando yo llegué. No hemos creado gerencias nuevas, sino que reordenamos, eliminamos duplicidades y dejamos de trabajar en silos.
Plan de inversiones
- En el pasado dijo que Zofri ya no puede seguir funcionando como antes. ¿Qué implica eso en el modelo de negocio?
- Si seguimos solamente dedicándonos a lo inmobiliario, que es lo que era Zofri antes, Zofri desaparece. Zofri puede ser mucho más que un modelo inmobiliario de negocio y eso es lo que estamos trabajando. Estamos trayendo mirada fresca, modernizando la compañía.
- ¿Qué viene en términos de inversión?
- Tenemos un plan de inversiones a 10 años súper ambicioso por $ 115 mil millones. Nunca antes Zofri había tenido un plan aprobado y autorizado por Dipres. Este año empezamos a materializar proyectos relevantes, como el blindaje del recinto amurallado y los estacionamientos del mall. Además, tenemos proyectos de infraestructura habilitante, como parques de frío, que permitirán bodegas refrigeradas y abrirán nuevas líneas de negocio. Eso va a traer inversión, flujo y movimiento. Tenemos un proyecto muy ambicioso de un parque automotriz en Alto Hospicio, asociado a tiendas ancla y servicios, pensado como un polo de atracción regional e incluso internacional. Es un proyecto a cinco años y es el más grande que tenemos.
Nuevos estacionamientos
- ¿Qué mejoras en cuanto a los estacionamientos?
- Los estacionamientos del mall son usados por mucha gente que no son clientes. Muchas personas entran, dejan el auto una o dos semanas y lo dejan prácticamente abandonado, o dejan el vehículo acá y se van a trabajar a otra parte. El proyecto considera nuevos estacionamientos, pero también una gestión moderna, con barreras, cosa que las personas puedan tener acceso liberado, pero con ciertas condiciones, verificación con boleta, lectores de patente y con seguridad. Lo que queremos garantizar es que el mall tenga una cantidad de estacionamientos adecuados y que estén disponibles para los clientes, que es lo más importante.
- ¿Eso va a implicar cobros?
- Lo que se hace es generar un cobro en caso de que la persona no compre en el mall. Puede ser un cobro o puede existir otra forma, pero el objetivo no es recaudar, sino evitar que el estacionamiento se use como guardería de autos.
- ¿Y el blindaje del recinto amurallado?
- Hoy el acceso al recinto se hace con un código QR que nadie escanea. Se puede entrar sin estar autorizado. El blindaje es tener un perímetro controlado, con accesos registrados, para impedir que personas que cometan incivilidades puedan volver a entrar porque van a quedar empadronadas. Es un proyecto altamente demandado por los usuarios y la comunidad.
Rebaja de tarifas
- El sistema de cobros y tarifas es percibido por algunos usuarios como caro y poco transparente. ¿En su gestión podrían existir rebajas en los arriendos?
- Eso es de una mirada quizás muy sesgada. La mirada tarifaria es bien compleja. Nosotros tenemos un sistema que tiene el mall, tiene el recinto amurallado, tiene parques industriales y son todos negocios distintos y se tiende a mantener esta forma de ver al usuario muy igual y los usuarios tienen roles distintos, focos distintos, negocios distintos. Más que hablar de rebajas, lo que hay que hacer son tarifas justas y reguladas de forma clara, que el usuario entienda la tarifa. Los estudios que nosotros tenemos nos dicen que a nivel sudamericano somos una zona franca súper competitiva, con buenas tarifas.
- Entonces ¿no hay rebajas?
- Es que, vuelvo a insistir, algunos podrán ver que le estamos cobrando muy alto, pero esto no es bajar por bajar, el foco pasa por la identificación del cliente y un tratamiento más específico.
Congestión y delitos
- ¿Qué piensa de la congestión en torno al Puerto de Iquique, que ha sido una preocupación constante de los usuarios?
- Los movimientos del puerto van a seguir creciendo y eso es una realidad. El tema es cómo nos preparamos para ese aumento que antes, cuando el flujo era más bajo, no se notaba. Partimos con una mesa logística para trabajar estos temas junto con Aduanas, con EPI (Empresa Portuaria Iquique), con ITI (Iquique Terminal Internacional) y con los transportistas, que son pilares fundamentales de esta cadena. La idea es ir viendo las alternativas que tenemos para ir absorbiendo este aumento de movimiento que sabemos que va a venir y generar de una vez un plan de contingencia que tenga un norte claro. Ya no hay para qué esperar diciembre para tomar acciones. Hoy día estamos haciendo eso ahora, partimos en enero pensando en diciembre.
- Cómo han afectado los casos de delitos económicos detectados en el sistema franco la relación de Zofri con el Estado y los fiscalizadores?
- Somos una compañía que maneja mucha data, por lo tanto tenemos que tener sistemas que sean acordes con eso, principalmente para darle respuesta a nuestros stakeholders más vinculados con los reguladores, Aduanas, Tesorería, la UAF (Unidad de Análisis Financiero). En el pasado teníamos bases de datos que para poder consolidarlas pasaban varios días y eso dificultaba la labor de fiscalización, principalmente de Aduanas. Hoy somos capaces de cerrar el día con la base de datos y ponerla a disposición también de todos los estamentos que lo puedan solicitar. Eso entrega seguridad a los entes fiscalizadores, como también al Estado, por todo lo que ya sabemos.
- Carolina Solari, de St. Patrick planteó en entrevista con DF que la marca Zofri ha perdido reconocimiento entre los jóvenes. ¿Qué piensa?
- Como en todo, hay posiciones un poco antagónicas. Yo apostaría por lo que yo conozco, que hay muchos jóvenes que conocen Zofri, que valoran Zofri y que quieren que Zofri sea mejor, hacer que Zofri sea mejor para los jóvenes de Iquique y del norte. Zofri puede dar mucho más empleo del que da hoy. Por eso estamos trabajando con un equipo joven, que tiene un lenguaje, tiene formas, estilos renovados, justamente porque se tiene que dar un paso adelante y modernizarse.
- Más allá de Iquique, ¿cómo se proyecta el rol de Zofri a nivel regional?
- Más de 70% de las cosas que se transan en Zofri terminan en Bolivia o pasan por Bolivia. Aislar a Zofri sólo en Iquique le hace un flaco favor. Tenemos que conversar con Santiago, con Argentina, con Arica, con Brasil. Hoy tenemos una oficina en Jujuy, Argentina, y con la apertura que está teniendo el gobierno argentino a las importaciones eso es súper relevante. Tenemos gerentes iquiqueños netos, nacidos y criados en Iquique, y también gente que viene de Antofagasta, de Concón, y esa diversidad le hace bien a Zofri.
Botín político
- Se ha instalado la idea de que Zofri es un botín político y que los cargos se definen por cercanía y no por mérito. ¿Cómo responde usted?
- Zofri no es un botín político. Se ha tratado de instalar la idea de que aquí todo el mundo está a dedo o que son parientes de alguien, y eso es muy fuera de la realidad. Mi rol fue siempre 100% técnico. Yo no soy político.
- ¿No tiene militancia en algún partido?
- No.
- En los últimos 10 años ha habido una alta rotación en la gerencia general. ¿Qué condiciones deberían darse para asegurar su continuidad?
- Yo llegué a hacer un trabajo bien específico que es modernizar Zofri y generar todas las condiciones para renovar el contrato de concesión. Si eso se logra, me voy satisfecho. Mi foco está en darle continuidad y sostenibilidad a la compañía.
