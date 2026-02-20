Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Tarapacá Mercados
Mercados

Iquique: CORE aprueba expansión urbana de 58 hectáreas en el sector sur de la ciudad costera

El Consejo Regional dio luz verde a la concesión gratuita por 10 años a la Municipalidad de Iquique para esta macro urbanización. Abogado inmobiliario sostiene que el proyecto “puede ser un respiro que permita el desarrollo de infraestructuras, viviendas y comercio en Iquique”.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 13:37 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte IQUIQUE Tarapacá viviendas Urbanismo planificación territorial inversión Inmobiliario
<p>Iquique: CORE aprueba expansión urbana de 58 hectáreas en el sector sur de la ciudad costera</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Confuturo sella venta de icónico Unimarc de Santa María de Manquehue por US$ 15 millones
2
Empresas

Fanático de las motos, de Colo Colo, y la filosofía: el lado más personal de Carlos Cortés
3
Mercados

Super de Pensiones propone 15 fondos generacionales: el nuevo esquema que reemplazará a los multifondos
4
DF MAS

Saieh inicia nueva fase de pagos a acreedores tras fin de mandato de venta de acciones de SMU
5
Empresas

Las apuestas del grupo Avayú: impulsar Kia, autos chinos y edificios habitacionales
6
DF MAS

Eliminación de cargos y distribución de labores: el “plan de reestructuración interna” en Nestlé Chile
7
Internacional

Trump promete imponer un arancel global del 10% después de que la Corte Suprema dictaminara que sus tarifas generales son ilegales
8
Empresas

"Alto en proteínas": la oferta crece casi 600% en Chile desde 2020 y las ventas se duplican en algunos productos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete