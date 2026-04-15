Taxistas de Iquique y Alto Hospicio aumentarán sus tarifas en hasta $ 500 por tramo en medio de creciente presión por costos
El alza se aplicará en los próximos 15 días y llevará el pasaje en el centro de Iquique de $ 1.000 a $ 1.500. Los gremios apuntan al aumento en el precio del combustible y los retrasos en las medida de apoyo del gobierno.
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Una caravana de taxis de la Confederación de Taxis Colectivos de Iquique y Alto Hospicio se movilizó por Iquique hasta la Delegación Presidencial de Tarapacá, en una manifestación marcada por el impacto del alza de los combustibles y cuestionamientos a la implementación de la denominada Ley Uber.
La protesta incluyó la entrega de una carta con un petitorio a las autoridades y posteriormente se trasladó hasta la Seremía de Transportes, en una jornada que buscó visibilizar la presión que enfrentan los conductores por el aumento de costos. En ese contexto, el gremio anunció un reajuste de $ 500 por tramo en las tarifas, el que comenzaría a regir en un plazo de 15 días.
Impacto por Ley Uber
El dirigente de la Confederación de Taxis Colectivos de Iquique y Alto Hospicio, Mario Cejas, explicó que el malestar responde a dos factores principales. “Ante la situación que está ocurriendo hoy en día con el tema de la ley Uber y también cómo se ha llevado a cabo el tema de la bonificación (por el alza de combustibles). Al momento, con el bono no tenemos nada”, afirmó.
En esa línea, cuestionó los cambios regulatorios asociados al transporte de aplicaciones. “Con el tema de la ley Uber han hecho unos reajustes que eso automáticamente a nosotros como gremio nos perjudica de una manera terrible”, agregó.
Respecto del alza de tarifas, el dirigente detalló el procedimiento que deben seguir como sector. “Nosotros como gremio tenemos que informarle al Ministerio de Transporte y después, legalmente, después de 15 días, se hace legal la tarifa”, señaló, confirmando que el incremento ya fue comunicado a la autoridad.
Desde el Gobierno, en tanto, la delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia Cifuentes, confirmó que recibió a los representantes del gremio tras la manifestación, aunque cuestionó la forma en que se desarrolló la movilización. “Hemos recibido a la dirigencia de esta agrupación, luego que ellos han querido entregar una carta haciendo un petitorio. En el caso de la delegación, lo que han estado pidiendo tiene que ver con la Ley Uber”, indicó.
Manifestación "exagerada"
La autoridad también defendió los canales de diálogo con el sector. “Lo que yo quiero manifestar, y que se los hice presente a ellos también, es que hemos tenido el diálogo abierto permanentemente”, sostuvo. Y añadió: “Los recibí. Fue uno de los primeros gremios con los que conversé y que la forma en que se han manifestado ahora es exagerada porque han tenido siempre el canal abierto para conversar con nosotros”.
El ajuste tarifario se enmarca en un escenario de mayores costos para el transporte menor, donde el precio de los combustibles ha sido uno de los principales factores de presión sobre la operación diaria del rubro en la región.
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