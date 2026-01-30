ZEAL y DP World Chile exploran alianza para integrar capacidades y desarrollar soluciones conjuntas en Valparaíso

Ejecutivos de DP World y CIS visitaron las instalaciones de ZEAL para evaluar la infraestructura y los recursos disponibles. El objetivo es identificar espacios de colaboración que permitan articular servicios complementarios entre ambos

Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL), complejo logístico y de servicios ubicado en la Región de Valparaíso, y DP World Chile —a través de su unidad de negocio extraportuario Chile Inland Service (CIS)— acordaron explorar una alianza comercial. La iniciativa busca integrar capacidades y desarrollar soluciones conjuntas para clientes, fortaleciendo la operación logística en la región.

Como primer paso en la hoja de ruta, ejecutivos de DP World y CIS visitaron las instalaciones de ZEAL para evaluar la infraestructura y los recursos disponibles. El objetivo es identificar espacios de colaboración que permitan articular servicios complementarios entre ambos, apuntando a una mayor eficiencia en la cadena de suministros.

José Luis Hinojosa, Gerente Comercial ZEAL, valoró la instancia como el punto de partida para una cooperación de largo plazo. “Esta gestión se enmarca dentro de un proceso de desarrollo de una alianza de cooperación con DP World para dar soporte acá en Valparaíso cuando sea requerido”, señaló el ejecutivo. Hinojosa destacó que la visita permitió a la firma global conocer sus capacidades operativas, generando “grandes expectativas” sobre el potencial de trabajar conjuntamente en iniciativas que mejores la experiencia que los usuarios del sistema logístico.

Foco en la cobertura regional

Desde la perspectiva de DP World, la movida responde a una estrategia de ampliación de cobertura. Carolina Pedreros, BCO Commercial Manager de la compañía en Chile, explicó que esta colaboración permitiría entregar soluciones más robustas ante contingencuas y proyectos de gran escala.

“Esta alianza nos permite ampliar la mirada regional (...). Nuestro propósito es acompañarlos con soluciones logísticas que respondan a sus desafíos y mantengan su operación siempre en movimiento”, afirmó Pedreros.

La operación de DP World en Chile abarca terminales en San Antonio y Lirquén, además del centro extraportuiario CIS. La eventual concreción de este acuerdo con ZEAL reforzaría el ecosistema logístico de Valparaíso. Clave para la competitividad de las importaciones y exportaciones de la zona central.