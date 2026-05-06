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Zapallar inicia actualización de su Zona Típica que permitirá establecer los criterios para futuras intervenciones dentro del área protegida

El municipio y el Consejo de Monumentos Nacionales avanzan en la modificación del polígono protegido del sector balneario de Zapallar, vigente desde 1989. La iniciativa ya fue publicada en el Diario Oficial y contempla un proceso de consulta pública abierto hasta el 14 de mayo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 14:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Valparaíso patrimonio Urbanismo Consejo de Monumentos Nacionales
<p>Zapallar inicia actualización de su Zona Típica que permitirá establecer los criterios para futuras intervenciones dentro del área protegida</p>

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