Zapallar inicia actualización de su Zona Típica que permitirá establecer los criterios para futuras intervenciones dentro del área protegida

El municipio y el Consejo de Monumentos Nacionales avanzan en la modificación del polígono protegido del sector balneario de Zapallar, vigente desde 1989. La iniciativa ya fue publicada en el Diario Oficial y contempla un proceso de consulta pública abierto hasta el 14 de mayo.

La Municipalidad de Zapallar y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) iniciaron el proceso de actualización de la Zona Típica del sector balneario de la comuna, en el marco de una modificación al Decreto N°584 de 1989, normativa que declaró como área protegida a este tradicional enclave costero de la Región de Valparaíso.

La iniciativa ya fue publicada en el Diario Oficial mediante una resolución exenta del CMN y contempla un proceso de consulta pública abierto hasta el 14 de mayo, donde propietarios e interesados podrán enviar observaciones y propuestas por escrito al correo oficinadepartes@monumentos.gob.cl

El proceso busca actualizar técnicamente los límites y criterios de protección del área, incorporando herramientas digitales y nuevos antecedentes territoriales que no existían cuando se definió el polígono original, hace más de tres décadas.

Desde el municipio explicaron que la actualización se desarrolla en coordinación con un equipo consultor y distintas instancias técnicas vinculadas al patrimonio y la planificación urbana.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “el municipio actúa como mandante del estudio y ha participado en todas sus etapas. El trabajo se ha desarrollado en coordinación con el equipo consultor contratado para esto y con todas las instancias técnicas correspondientes”.

Añadió que “actualmente, el proceso se encuentra en su etapa final, con la entrega del estudio al Consejo de Monumentos Nacionales para su revisión y en ese sentido puedo dar certeza de que desde la administración hemos liderado este proceso articulando a los distintos actores y velando por que la propuesta resguarde adecuadamente el patrimonio y la identidad de Zapallar”.

Nuevos criterios

Uno de los focos de la modificación apunta a resolver problemas técnicos detectados en la definición original de la Zona Típica. Alessandri indicó que “se incorporó información planimétrica digital, antecedentes prediales y una lectura técnica actualizada de la comuna. El estudio ha evidenciado que el plano original, por las herramientas disponibles en esa época, presenta dificultades para definir con exactitud límites, puntos georreferenciados y bordes del área protegida”.

La actualización permitirá fijar criterios para futuras intervenciones y proyectos dentro del sector.

“Es importante señalar que esta actualización se inserta en un proceso mayor con la elaboración de lo que se ha denominado como Normas de Intervención, que permitirán establecer criterios claros para futuras intervenciones arquitectónicas, urbanas y paisajísticas dentro del área protegida”, afirmó el jefe comunal.

Protección patrimonial

La Zona Típica de Zapallar fue reconocida por su valor urbano y arquitectónico, asociado a una urbanización de baja densidad, construcciones históricas y un entorno natural de relevancia ecológica.



Es por esto que la modificación busca entregar mayor certeza a residentes e instituciones públicas y privadas respecto de las reglas que regirán futuras intervenciones dentro del sector protegido.

Tras el cierre del proceso de consulta pública, el CMN deberá revisar las observaciones y continuar la tramitación de la propuesta de modificación del área protegida.