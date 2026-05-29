4 datos clave para invertir en la semana
Información proporcionada por Francisco González, asociado de Advisory en Credicorp Capital.
Noticias destacadas
-
Actividad económica en Chile no levanta cabeza
El lunes se publicará el índice mensual de actividad económica (IMACEC) de abril. Considerando que la actividad arrastra una tendencia bajista que ha reducido las expectativas de crecimiento para este año y que abril será el primer mes completo que incorporará los impactos en la actividad tras el ajuste al MEPCO, esta tendencia alicaída podría mantenerse. Si el dato sorprende a la baja, podríamos ver caídas en las tasas de interés de corto plazo, ya que se reducirían las probabilidades de un alza de TPM en los próximos meses.
-
Reporte de empleos de EEUU y la Fed
El viernes se conocerá el reporte de empleos de mayo, con el mercado atento al impacto del conflicto geopolítico en el empleo. El dato será clave ya que una sorpresa al alza podría consolidar la probabilidad de subida en la tasa de política monetaria para este año, mientras que un dato débil reforzaría temores de desaceleración. También será clave la evolución de salarios, dado el riesgo inflacionario, y las revisiones de meses previos. Pese a un consenso moderado por incertidumbre (aranceles y energía), las solicitudes de desempleo aún sugieren resiliencia.
-
Posible reapertura de Ormuz
Los reportes recientes dan cuenta de negociaciones entre las partes, mediadas por Pakistán, en medio de ataques puntuales reportados por ambos bandos. Como ha sido la tónica desde el 27 de febrero, el mercado seguirá atento a noticias sobre un posible acuerdo entre ambas partes que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y consigo, una corrección en el precio del petróleo. De materializarse ese escenario, vemos valor en los mercados emergentes, destacando Latinoamérica que permanece rezagada.
-
Acciones chilenas: con espacio para subir
En el contexto actual, marcado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente y una débil actividad económica local, el IPSA se ha mantenido por debajo los 11,000 puntos en el mes. A pesar de ello, los fundamentos de las compañías chilenas siguen siendo sólidos, llevando a las valorizaciones a niveles inferiores a sus promedios de los últimos 10 años. Bajo un escenario base que contempla una eventual resolución del conflicto y medidas fiscales que favorezcan al crecimiento y la inversión, vemos una oportunidad de entrada en las acciones chilenas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación nacional sube a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, impactada por el alza en mujeres
El Instituto Nacional de Estadísticas informó que en 12 meses, la desocupación registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.), producto del aumento de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%).
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Andes Salud inaugura clínica en Punta Arenas y proyecta expansión en infraestructura para aumentar sus prestaciones de salud
La adquisición de la antigua Clínica IMET requirió una inversión del holding superior a los US$ 10 millones y forma parte de una política corporativa de descentralizar el acceso a la salud.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete