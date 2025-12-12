4 Datos clave para invertir en la semana

1. Banco Central Chile

El 16 y 17 de diciembre el Banco Central realizará la Reunión de Política Monetaria y publicará un nuevo IPoM. El mercado espera un recorte de 0,25% en la tasa, respaldado de registros de inflación que han dado cuenta de una moderación respecto a lo proyectado en el IPoM de septiembre. Será clave ver si las proyecciones se ajustan para anticipar el actuar en 2026, donde BICE Inversiones proyecta menores presiones inflacionarias y por ende 1 recorte adicional a lo incorporado en los precios por el mercado, apoyando en parte un comportamiento favorable para la renta fija chilena.

2. Empleo e Inflación en EEUU post Fed Aunque la reunión de la Fed fue la semana pasada, sigue siendo relevante analizar la tendencia de los datos oficiales. Esta semana se publicarán cifras de empleo e inflación de noviembre, que podrían confirmar o cuestionar las decisiones recientes del Banco Central. Si el mercado laboral continúa desacelerándose sin señales de alarma y la inflación se mantiene estable, se reforzarían las proyecciones de nuevos recortes de tasas en 2026, lo que impulsaría la economía y apoyaría el desempeño bursátil en EEUU.

3. Elecciones Chile: impacto en mercados locales Independiente del resultado de las elecciones del 14 de diciembre, ambos candidatos coinciden en la necesidad de reactivar la inversión y fortalecer factores clave para el crecimiento de Chile. De todas formas, si se cumple el escenario que anticipan las encuestas, el optimismo podría aumentar, impulsando los activos financieros locales. Será fundamental observar cómo el nuevo Gobierno avanza en acuerdos sobre seguridad, permisos y ajustes tributarios para que este optimismo se materialice en el mercado.