El deal

Ajustes de poder en Falabella: familias emblemáticas marcan récord de transacciones en bolsa

Necesidades de liquidez, el fin del pacto controlador y la búsqueda de mayor participación ante el cambio de gobierno corporativo llevaron a que las siete ramas sumaran operaciones bursátiles por más de $ 460 mil millones en los últimos 12 meses.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 30 de enero de 2026 a las 17:20 hrs.

<p>Foto: Bloomberg.</p>

