Ajustes de poder en Falabella: familias emblemáticas marcan récord de transacciones en bolsa

Necesidades de liquidez, el fin del pacto controlador y la búsqueda de mayor participación ante el cambio de gobierno corporativo llevaron a que las siete ramas sumaran operaciones bursátiles por más de $ 460 mil millones en los últimos 12 meses.

Una nueva Falabella se está gestando. El cambio en el gobierno corporativo que se avecina en abril próximo ha sido una de las razones que está gatillando un reajuste de las participaciones de los históricos controladores de la firma.

En el último año, las siete ramas familiares —Sergio Cardone, Karlezi Solari, Heller Solari, Cortés Solari, Del Río Goudie, Cúneo Solari y Solari Donaggio— sumaron transacciones por más de $ 460 mil millones en la Bolsa de Santiago. Al excluir las reorganizaciones societarias internas, es el mayor registro desde que la Comisión para el Mercado Financiero tiene datos.

Lejos de ser casualidad, la reconfiguración de las participaciones comenzó tras la ruptura del pacto en 2025 y se ha extendido de cara a la próxima Junta de Accionistas, instancia en la que deberá renovarse el directorio.

Cabe recordar que, desde el pasado 1 de julio, el mayor retailer del país ya no tiene un grupo controlador. Tras 22 años de vigencia, el pacto de accionistas que gobernó la empresa desde 2003 y que aglutinaba a las siete ramas familiares llegó a su fin. En ese sentido, el término del acuerdo liberó a sus exintegrantes de restricciones y los movimientos no tardaron en llegar.

Zoom a las transacciones

Al 31 de diciembre de 2024, las siete familias sumaban el 66,63% de la propiedad; hoy, la cifra ronda el 65,8%. La caída se explica porque, de los $ 460 mil millones transados, un 75% corresponde a ventas y solo un 25% a compras.

Pero los movimientos de cada clan familiar están lejos de ser homogéneos. El Grupo Auguri (Cecilia Karlezi), Corso (Teresa Solari) y San Vitto (Solari Donaggio) han mantenido congeladas sus participaciones en el último año, mientras que las otras cuatro ramas han visto ajustes en sus posiciones.

En el frente vendedor, el principal protagonista ha sido Bethia: Liliana Solari y sus hijos, Carlos y Andrea Heller, acumulan ventas por más de $ 282 mil millones. Las miles de acciones vendidas desde el fin del pacto controlador le significaron una caída de su participación desde el 6,0% en 2024 a un 4,0%. ¿La razón de la desinversión? Necesidades de liquidez y la separación de aguas entre los familiares.

En cuanto a los compradores, destacan Juan Cúneo y sus hijas Paola y Georgianna. El holding denominado Grupo Liguria ha desembolsado $ 82.640 millones para aumentar su participación en 70 puntos base, pasando del 8,7% al 9,4%.

A ellos se suma Sergio Cardone, quien en una operación en julio compró $ 5.650 millones, equivalente a solo el 0,001% de la propiedad.

Otro protagonista ha sido el clan Del Río. Operando a través de vehículos separados y tras la disolución de Dersa, ha existido un grupo comprador y otro vendedor. Mientras Juan Pablo, José y Felipe suman compras por $ 22 mil millones, su hermano Sebastián salió recientemente a hacer caja: vendió un paquete por $ 65,1 mil millones. Así, considerando al clan Del Río en conjunto, su participación también se mermó, pasando de 14,4% a 14,2%.

De Peña listo para aterrizar

A meses de la Junta de Accionistas que definirá el cambio de directorio, las negociaciones ya están avanzadas. Personas informadas de la interna señalaron a Señal DF que Fernando de Peña asumirá la presidencia del retailer. El exCEO de Mallplaza ya tiene los votos para ser nombrado director y luego el quórum para asumir la presidencia.

Los propulsores de su candidatura son las ramas que integran los Solari Donaggio, el Grupo Auguri (Cecilia Karlezi) y Corso (Cortés Solari). Los tres suman como bloque poco más del 35% del accionariado.

Los cálculos internos indican que, con un 8,5% de participación, se consigue una silla en el directorio. Por lo que este bloque mantendría las cuatro sillas que actualmente tiene, pero el cupo que dieron al brasileño Germán Quiroga en 2023 ahora quedaría para De Peña.

Para ser elegido como presidente el exMallplaza requeriría el apoyo de un quinto director, y es ahí donde entrarían a respaldarlo los nuevos accionistas de Falabella: las familias Müller y Fürst. Pese a que no se conoce públicamente su participación, fuentes apuntan a que tienen un cupo asegurado.

El arribo del exCEO de Mallplaza a la presidencia marcaría la salida de Enrique Ostalé y un nuevo giro en el equilibrio interno. A diferencia de 2023 -cuando Del Río y Heller inclinaron la balanza-, esta vez serán los hermanos Solari Donaggio quienes tendrán la última palabra.

El independiente: ¿las AFP?

Más allá de la presidencia, la conformación del resto del directorio aparece relativamente despejada. En el caso del Grupo Liguria, su 9,4% de participación le permitiría mantener a Paola Cúneo en la mesa. De igual forma, el 14,2% que hoy concentran las familias Del Río les asegura con holgura conservar un cupo y que será ocupado por Juan Pablo del Río.

Los porcentajes restantes, sumados a las participaciones de Amalfi (Sergio Cardone) y Bethia, completarían el octavo asiento.

En cuanto al noveno, fuentes de la industria previsional señalan que las AFP tendrían un cupo asegurado en la próxima mesa. Pese a que el 6,03% que sumaban a diciembre es insuficiente, conocedores revelan que existiría voluntad por parte de las ramas familiares para otorgarles una silla. Con eso, se cumpliría la normativa de contar con un director independiente.