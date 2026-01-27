Siguen los movimientos en Falabella: sociedad ligada a familia Del Río vende más de US$ 75 millones en acciones y cede el 0,4% de su participación
La venta ocurrió en paralelo con una liquidación de Carlos Heller del grupo Bethia, y llega también mientras se acerca la temporada de junta de accionistas, donde Falabella celebrará su primera junta regular sin la vigencia del antiguo pacto controlador.
Los excontroladores de Falabella han estado especialmente activos en el mercado este 2026, y un integrante del grupo Del Río fue el último en hacer noticia por modificar sus posiciones en el gigante del retail.
Mis Inversiones, sociedad ligada a Sebastián del Río Goudie, liquidó el viernes 10 millones de acciones por $ 65 mil millones, según un informativo de la Bolsa de Santiago. Esto equivale a 0,4% de la propiedad del conglomerado.
Es la primera transacción que un miembro del grupo Dersa ejecuta posteriormente a la disolución de la sociedad de inversiones Dersa, realizada en octubre del año pasado como parte de una reorganización empresarial del clan.
El pasado viernes estuvo especialmente marcado por transacciones internas, pues otro exmiembro del antiguo pacto controlador, Carlos Heller del grupo Bethia, vendió 0,5% de la propiedad, y con esto en menos de una semana se desprendió de un total de 1%, quedando con una participación de aproximadamente 4%.
Previamente, a mediados de este mes la noticia fue que Paola Cúneo, directora y miembro del grupo Liguria, compró 7,2 millones de acciones, para elevar su propiedad directa e indirecta a 9,2% del total de Falabella.
Las operaciones llegan mientras se acerca la temporada de junta de accionistas, donde la compañía celebrará su primera junta regular sin la vigencia del antiguo pacto controlador, que expiró a mediados del año pasado.
