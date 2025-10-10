Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

El impulso de la alianza entre OpenAI y AMD marca el inicio de una nueva era en IA

El acuerdo de este lunes coronó semanas históricas dentro de un superciclo de desarrollo de infraestructura, protagonizado por la firma de Sam Altman, del que se esperan efectos relevantes en los precios, el acceso y la competencia frente al predominio de Nvidia.

Por: Jorge Isla

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Jorge Isla
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Viñas anticipan que crisis del vino chileno se prolongará por unos años y buscan reinventarse con nuevas estrategias y mercados
2
DF MAS

Álvaro Díaz y 31 minutos después de Tiny Desk: “Tenemos la responsabilidad de no pisar el palito”
3
Empresas

Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida
4
Empresas

América Latina recibiría US$ 239 mil millones en inversión minera a 2033: Chile lidera, aunque solo el 20% son proyectos nuevos
5
Señal DF

Las fechas claves que se vienen para Latam Airlines en medio de su turbulencia en bolsa
6
Señal DF

IPSA retrocede 1,6% y Wall Street cierra su peor sesión desde abril tras nueva amenaza arancelaria de Trump contra China
7
Empresas

Malls chinos, botillerías y almacenes reemplazan a grandes retailers, restaurantes y ópticas que dejaron el centro de Santiago
8
DF MAS

Bci lanza nueva tarjeta de crédito en alianza con Copec
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete