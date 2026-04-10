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La rebaja en los TAG y peajes que viene: los riesgos, obstáculos y proyectos en primera fila

Dentro de la evaluación que acaba de iniciar el MOP con reservadas gestiones, desde el sector privado abordan los condiciones necesarias para el éxito de esta reforma, donde los proyectos viales próximos a terminar su plazo de concesión de perfilan como los más beneficiados.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 13:00 hrs.

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<p>La rebaja en los TAG y peajes que viene: los riesgos, obstáculos y proyectos en primera fila</p>

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