Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Q2, el momento decisivo para las aerolíneas low cost

El alza del combustible impulsada por el conflicto en Medio Oriente golpea al sector en un momento distinto al de antes de la pandemia: las aerolíneas low cost ya no lideran en rentabilidad y las legacy aprendieron a competirles.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 17:20 hrs.

empresas Aerolíneas low cost América Latina economía internacional aviones
<p>Q2, el momento decisivo para las aerolíneas low cost</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

"Cóbrenmelo": Diego Schalper anunció un oficio fiscalizador a la CMF por implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
2
Economía y Política

El IPC de abril sube con fuerza pero menos que lo esperado tras el aumento de la gasolina y la inflación en 12 meses se acelera a 4%
3
Regiones

Directora del Comité de Cerezas advierte que pérdida de calidad no respondió a fallas puntuales "sino a un problema progresivo y acumulativo durante toda la temporada”
4
Economía y Política

Proyecto misceláneo supera primera valla en el Congreso y Quiroz sigue en conversaciones de cara a primeras indicaciones
5
Empresas

Chilena Supermercados Cugat alista su aterrizaje en Europa
6
Señal DF

Con proyectos por US$ 14 mil millones en concesiones y nuevas fórmulas de pago, MOP sale a seducir inversionistas en Chile Day
7
Empresas

Principal subsidio habitacional sufre recorte de 60% en su primer llamado de 2026 y enciende alertas en el sector
8
Señal DF

Las 5 acciones para tener en el radar en mayo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete