Trump asegura que el alto el fuego con Irán se mantiene a pesar del intercambio de ataques de ayer

Los ataques del jueves se produjeron días después de un enfrentamiento mutuo cuando Trump lanzó una operación militar para guiar a los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la tregua de varias semanas con Irán “seguía vigente” después de que Washington y Teherán se culparan mutuamente de haber desencadenado un intercambio de ataques el jueves.

Trump declaró que los ataques estadounidenses contra Irán fueron solo un “golpe de cortesía” luego de que su administración afirmara que Teherán había disparado “sin provocación” misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán.

Sin embargo, el ejército iraní acusó a Estados Unidos de haber provocado los enfrentamientos, alegando que violó el alto el fuego que entró en vigor el 8 de abril al lanzar ataques aéreos contra un petrolero iraní y otro buque que se dirigía hacia el estrecho.

El Comando Militar Unificado de Irán, el Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, también acusó a Estados Unidos de realizar ataques aéreos en zonas costeras, incluyendo Bandar Khamir, Sirik y la isla de Qeshm, afirmando que actuó “con la cooperación de algunos países de la región”. Añadió que las fuerzas iraníes respondieron atacando buques de guerra estadounidenses.

Emiratos Árabes Unidos, que ha sufrido el impacto principal de los ataques de represalia de Irán durante la guerra, anunció el viernes la interceptación de drones y misiles iraníes disparados contra el país del Golfo.

Petróleo vuelve a los US$ 100 por barril

Las bolsas europeas cayeron mientras los precios del petróleo rondaban los US$ 100 por barril. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 0,6% el viernes, hasta los US$ 100,64 por barril.

El intercambio de proyectiles del jueves se produjo días después de que las fuerzas estadounidenses e iraníes se enfrentaran cuando Trump lanzó una operación militar para guiar a los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, que Irán había cerrado de facto durante los dos meses de conflicto.

Teherán respondió a esa operación —conocida como Proyecto Libertad— disparando más de una docena de misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos, alcanzando una instalación petrolera en Fujairah.

Trump anunció el martes la suspensión del Proyecto Libertad —tan solo un día después de su lanzamiento— para dar más margen a las negociaciones con Teherán.

Irán declaró esta semana que está estudiando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, a cambio del levantamiento de algunas sanciones y la descongelación de ciertos activos iraníes en el extranjero.

Trump sugirió el miércoles que la campaña militar estadounidense terminaría pronto y que el estrecho estaría "abierto a todos". Sin embargo, existen diferencias significativas entre las partes.

El presidente estadounidense también advirtió que si la República Islámica no acepta un acuerdo, "comenzarán los bombardeos, y lamentablemente, con una intensidad mucho mayor que antes".

La marina estadounidense ha impuesto un bloqueo para impedir la entrada y salida de buques de puertos iraníes, mientras que el régimen islámico impide el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.