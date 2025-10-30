Yodo y nutrientes, la otra SQM que también quiere ser protagonista

Hace dos años que la minera no metálica dividió en dos sus líneas de negocio: litio y yodo-nutrición vegetal, esta última hoy es responsable de casi la mitad de los ingresos del grupo y está en un momento expectante, con un sostenido aumento de la demanda y precios al alza.

US$ 941 MILLONES de facturación generó el negocio de nutrición vegetal en 2024.

Pablo Altimiras conoce las entrañas de SQM. Hace veinte años que pisó por primera vez la compañía. Partió como ingeniero de control de gestión y, aunque tuvo un breve paréntesis en otra industria, volvió al equipo de logística y también fue parte del área de asuntos regulatorios, de desarrollo de negocios y planificación estratégica. Fue en esta última donde trabajó en fusiones y adquisiciones y le tocó liderar algunas de las compras de activos mineros que la firma realizó fuera de Chile; como es el caso del yacimiento que adquirieron en Argentina -que posteriormente vendieron- y uno de los proyectos de litio que hoy poseen en Australia.

En 2023, cuando la firma decide separar en dos las unidades de negocio: por un lado, litio y por otra; yodo y nutrición vegetal, Altimiras saltó desde la vicepresidencia comercial a encabezar la gerencia general del área de nutrientes y yodo con un mandato claro: capturar mejor las oportunidades de negocio.

¿El balance? “Muy positivo. Si uno mira lo que ha pasado en el mercado del yodo, en los últimos doce meses hemos tenido récord en volúmenes de venta, precios y márgenes. Hemos aumentado significativamente nuestra capacidad de producción de yodo, hemos abierto Pampa Blanca y María Elena y ya estamos avanzados en el proyecto de tubería al mar, que nos va a aportar agua con la cual podríamos aumentar un 40% nuestra capacidad productiva”, enumera.

US$ 968 MILLONES fueron los ingresos de yodo el año pasado.

Este salto del yodo -que hoy está en unos US$ 70.000 la tonelada y genera anualmente cerca de US$ 1.000 millones en ingresos para SQM- no es casual y nada tiene que ver con la transición energética y menos la electromovilidad, como el litio. Su mayor demanda obedece a razones médicas y de envejecimiento de la población, particularmente por la aplicación que tiene como medio de contraste para hacer exámenes (rayos X) que se usan cada vez más en medicina preventiva y para detectar enfermedades, como el cáncer. Además, de tener otras aplicaciones en el mundo de la tecnología, como su uso para producir pantallas LCD.

En ese sentido, Altimiras destaca la pureza que alcanza el producto que comercializan (99,9%), que los ha llevado a ser proveedores de firmas médicas de alta precisión como General Electric Healthcare, entre otras compañías de alta tecnología. Lo anterior, junto a su capacidad de producción (unas 20 mil toneladas anuales) llevan a SQM a ubicarse como el principal actor global de la industria, con el 37% de participación, a la par que Chile es el mayor productor mundial con más del 65% del suministro.

65 % del suministro de yodo a nivel mudial proviene de Chile.

Aunque en parte de la conversación con Señal DF el ejecutivo puso paños fríos al entusiasmo, apuntando que los negocios pasan por altos y bajos -así como el litio fue el responsable del 80% de los ingresos de la compañía hace tres años y hoy los menores precios han equilibrado su peso-, también es un convencido de que el buen momento del yodo seguirá por un buen tiempo, porque no tiene un sustituto y ve una oferta limitada. “Va a entrar nueva oferta pero creemos que será acotada, por eso estamos tomando esa oportunidad, para tener más opciones, invirtiendo fuerte para poder seguir creciendo”.

Así es como para el período 2024-2026 esta unidad tiene contemplada inversiones por unos US$ 1.000 millones, que en gran parte estarán destinadas (unos US$ 300 millones) a la tubería de agua de mar. Lo que no está dentro en ese monto son nuevas faenas mineras, que ya están de alguna manera en marcha. “Por ejemplo, Orcoma, un proyecto greenfield que ya tiene aprobación ambiental y, la buena noticia es que si quisiéramos sacarlo adelante ya podríamos hacerlo, pero hemos privilegiado otras inversiones por ahora. Pero, es una alternativa si el mercado nos sigue pidiendo más”, precisa Altimiras.

Es que, según el ejecutivo, desarrollar un proyecto desde cero toma una década y eso lo lleva a estar pensado desde ya, en la demanda que viene para el 2035 y 2040.

Un negocio en crecimiento

Aunque el yodo es el negocio más importante de la división, por los altos márgenes que genera, el área de nutrición de especialidad y la sofisticación que ha alcanzado en toda su cadena (desde la producción hasta su incorporación a cultivos de alto valor agregado -riego por goteo e hidropónicos-) también los ha llevado a posicionarse entre los mayores actores a nivel mundial de nitrato de potasio, con un 40% de participación de mercado, aunque con crecimientos más estables (3% a 5% anual).

“Ahí también hemos estado activos. Hace poco abrimos una planta en Houston (EEUU), con una nueva bodega, estamos ampliando nuestra capacidad en Europa en nuestra planta ubicada en Holanda, donde vamos a hacer una segunda línea de producción (…) Y, acabamos de abrir oficinas comerciales en Brasil, Marruecos e India. Por lo tanto, tenemos también planes concretos para seguir creciendo”, detalla el ejecutivo.

Exploración de cobre

En un entorno dinámico y donde siempre ronda el fantasma de un producto “alternativo” o “sustituto”, en SQM las áreas de fusiones y adquisiciones (M&A) y de desarrollo de proyectos muestran una actividad tan intensa como la de operaciones. De hecho, la búsqueda de nuevos negocios se ha convertido casi en una obsesión para Altimiras, quien tiene a su cargo una activa área de exploración de cobre, que hoy está conformada por unas 150 personas.

“Somos un equipo que sabe operar minerales, que sabe desarrollar proyectos y gestionar permisos; entonces, ¿por qué no impulsar un nuevo negocio que realmente valga la pena?”, plantea.

Eso sí, Altimiras se apresura en aclarar que, por ahora, no hay nada concreto y que todo se encuentra en etapa de búsqueda. “Pero también hay que recordar —porque a veces se nos olvida— que Antucoya, hoy parte de Antofagasta Minerals, fue originalmente descubierta por nosotros”, enfatiza.

Sobre cómo les afecta el acuerdo entre SQM y Codelco, el ejecutivo manifiesta que se trata de una buena alianza "y todo lo que le haga bien a SQM, nos va a hacer bien, porque tenemos muchas sinergias con el área litio", menciona sin entrar en detalles.