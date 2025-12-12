En qué nivel de Bolsa se desataría una oleada de ventas por los grandes fondos

Entre los sospechosos habituales cuando se produce una súbita corrección de la Bolsa figuran los hedge funds sistemáticos, firmas de inversión que siguen (o agudizan) la tendencia del mercado al dar órdenes de compra o venta en función de la ruptura de determinados niveles de precio, normalmente basados en sofisticados modelos algorítmicos.

Esos fondos son conocidos como CTA (commodity trading advisors) porque empezaron operando en el ámbito de los futuros de las materias primas, pero ahora toman posiciones en múltiples clases de activos, desde acciones a bonos y divisas. Tienen más de US$ 380 mil millones bajo gestión. Bridgewaters Associates, Man Group, Citadel y DE Shaw son algunos de los grupos que usan ese tipo de estrategia.

Ese volumen significativo de activos hace que conocer sus posiciones sea relevante para el resto de operadores.

Así, los analistas de UBS se han lanzado a identificar los niveles clave en bolsa, bonos y divisas para esos inversores. "Dado su tamaño y elevada actividad, es difícil ignorar el impacto de los CTA en el mercado y todo el mundo trata de anticipar su posicionamiento o potenciales flujos. Lo hemos intentado, construyendo un detallado modelo que imita su estrategia de trading".

En Bolsa, el banco suizo concluye que los hedge funds están reforzando ahora mismo su exposición, ante el recorte de tasas de la Fed, pero les queda poco recorrido. En caso de la plaza americana, si el S&P 500 llega a los 6.925 puntos, "dejarán de comprar". Ahora, ese índice está en unos 6.850 puntos.

Por abajo, si Wall Street cae a los 6.500 puntos, listón que superó en el mes de septiembre, los CTA lanzarán una oleada de ventas, al "acelerar las salidas de dinero". Se trata del temido escenario al que podría llegar un pinchazo del boom de la IA.

En la Bolsa europea, esos niveles clave para el Euro Stoxx 50 son los 5.750 puntos para dejar de comprar y 5.450 para lanzarse a vender. Ahora, el selectivo está en los 5.700 puntos.

Es decir, los fondos parecen estar llegando a su límite superior en Bolsa, pero aceptarían una caída del 5% antes de abandonar sus posiciones.