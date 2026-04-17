Aquí viene Elon

Tras los bancos, es momento para el mercado ponga la mirada en las Siete Magníficas junto con otras tecnológicas.

Tesla será la primera de las Mag7 en reportar sus resultados, pero cuando Elon Musk se dirija a los inversionistas el próximo 22 de abril, el mercado mirará no solo cuánto han crecido las utilidades. Primero, se pondrá atención en la presión sobre los márgenes, debido a las rebajas de precio para defender participación de mercado. Lo siguiente será el costo del crecimiento.

Ahí aparece Terafab, el ambicioso proyecto de infraestructura de IA (semiconductores, chips de memoria y poder de cómputo). La duda de los inversionistas está en el costo del financiamiento. Elon Musk ha estimado que se requerirá una inversión inicial de unos US$ 25.000 millones. Pero los analistas de Bernstein sugieren que el monto real podría ser el doble. Es más, consideran que completar la visión de Musk de producir un teravatio (de ahí el nombre) de poder computacional anualmente requerirá de una inversión de US$ 5 billones (millón de millones).

Terafab está previsto como un proyecto conjunto entre Tesla, SpaceX y xAI, en lo que se ve como el primer paso para una posible fusión de las empresas de Musk en una misma estructura. Un gran conglomerado de IA.

Esa es la historia que Musk tendrá que vender a los inversionistas. Ya el día anterior a los resultados, el 21 de abril, SpaceX citó a un "día del analista”. Se espera que la instancia sea utilizada para dar más detalles de la próxima salida a bolsa de SpaceX.

Pero Tesla no es la única tecnológica en reportar sus balances la próxima semana. El 23 de abril será el turno de Intel. La firma, en la que el gobierno de EEUU tiene un 10% de participación, se sumó recientemente al proyecto Terafab de Tesla.

Foco en el consumidor

En el plano económico, los analistas pondrán su atención en los consumidores estadounidenses. Hasta ahora, de acuerdo con los reportes presentados por la banca durante la semana, nada apunta a un cambio de ritmo y de decisiones de compra.

Al mismo tiempo, los índices de confianza marcan sus menores niveles en década. Pero, ya sea por un optimismo similar al de Wall Street (de que todo estará bien) o por otro factor todavía no capturado por los análisis, los consumidores en EEUU siguen desafiando los pronósticos de desaceleración económica.

La medición oficial de su comportamiento, el índice de ventas de retail, se publicará el 21 de abril. Se trata de las cifras de marzo, por lo que deberían reflejar ya el impacto causado -o no- por el alza en el precio de los combustibles provocado por la guerra en Irán.

También se informará otra medición, aunque no del consumo. S&P Global publicará el 23 de abril la medición preliminar para los índices PMI de manufacturas y servicios de abril para EEUU, Japón, la UE y Reino Unido.

A excepción de Reino Unido, analistas esperan que los índices muestren desaceleraciones importantes sobre todo para la actividad de servicios. Incluso se proyecta que los PMIs de servicios de la UE y EEUU habrían caído a nivel de contracción (bajo 50) durante abril.

Algo de polémica

Antes de que el mercado pueda poner la mirada en Tesla o las cifras de las ventas de retail, la polémica por el liderazgo de la Reserva Federal dominará la atención. El comité de Asuntos Financieros del Senado agendó para el 21 de abril la sesión para votar la elección de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed.

Pero la sesión podría no suceder, pese a que el período de Powell al frente del central estadounidense termina en menos de un mes, el 15 de mayo. La senadora demócrata Elizabeth Warren y el republicano Thom Tillis han amenazado en que no habrá sesión para votar la nominación de Warsh hasta que el Departamento de Justicia abandone la investigación contra Powell por supuesto fraude en la renovación de la sede de la Fed.

En entrevista con Fox News, el Presidente Donald Trump amenazó con “despedir a Powell”, si se retrasa la sesión del Senado y si Powell no se retira el 15 de mayo. Pero Powell ya ha dicho que continuará al frente de la Fed y del comité abierto de política monetaria (FOMC) hasta que sea nombrado su sucesor. Además, Powell puede seguir en la Fed hasta enero 2028, cuando vence su período como gobernador.