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Las cinco acciones mejor preparadas en la bolsa chilena para un escenario de paz en Medio Oriente

Bancos, transporte aéreo, litio y retail concentran las apuestas, pero por motivos distintos. Algunas acciones destacan por su capacidad defensiva y otras aparecen mejor posicionadas para capturar un eventual alivio más duradero.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 11:24 hrs.

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<p>Las cinco acciones mejor preparadas en la bolsa chilena para un escenario de paz en Medio Oriente</p>

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