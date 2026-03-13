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Pictet y la guerra en Medio Oriente: “La tesis de inversión en América Latina no cambia (...) incluso mejora”

El manager en la gestora de activos europea, Alejandro Di Bernardo, apunta que “si el conflicto se traduce en precios de energía más altos de forma sostenible, eso puede incluso mejorar los términos de intercambio y fortalecer los fundamentales”.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 12:24 hrs.

Francisco Noguera guerra medio oriente EEUU Irán petróleo activos inversionistas inversiones Cartera de Inversiones
<p>Alejandro Di Bernardo, portfolio manager de deuda emergente en Pictet.</p>

Alejandro Di Bernardo, portfolio manager de deuda emergente en Pictet.

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