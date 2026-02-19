Teck apuesta por liderazgo interno y nombra a Mario Ortiz en la gerencia general de Quebrada Blanca

Formado en la compañía desde 2010, el ingeniero encabezó la expansión de QB y ahora asume el desafío de consolidar uno de los principales activos de cobre de Teck en Chile.

Teck oficializó el nombramiento de Mario Ortiz Bahamondes como nuevo gerente general de Quebrada Blanca, su operación de cobre ubicada en la Región de Tarapacá, en un movimiento que consolida una trayectoria interna iniciada hace más de 15 años y que se produce en una etapa clave para la estabilización y consolidación productiva del yacimiento.

Ortiz es ingeniero en Minas de la Universidad de Santiago de Chile y MBA en Industria Minera de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 18 años de experiencia en minería de gran escala en Chile y Canadá. Ingresó a Teck en 2010 como parte del programa de Profesionales en Entrenamiento (PIT), desde donde inició un desarrollo profesional ligado a operaciones de cobre de alta complejidad.



Desde entonces, ha desarrollado una carrera ascendente ocupando roles críticos, tales como Gerente de Operaciones Integradas y Gerente General de Operaciones, liderando con éxito la transición de QB desde su fase constructiva hacia una etapa de alto desempeño.

La operación Quebrada Blanca, que incluye el proyecto de expansión QB2, es uno de los activos estratégicos de Teck en el negocio del cobre y representa una de las mayores inversiones mineras recientes en el norte del país. En ese contexto, la consolidación operacional y el cumplimiento de metas productivas son variables críticas para la compañía en un escenario de mayor competencia global por el metal rojo.



En su nueva posición, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de consolidar el crecimiento del negocio del cobre para Teck, poniendo especial énfasis en la seguridad y la estabilidad operacional. Su gestión será clave para fortalecer el aporte estratégico del yacimiento y garantizar que la operación continúe siendo un motor de desarrollo sostenible para toda la zona norte del país.

El nombramiento también refuerza la estrategia de la minera canadiense de promover talento interno para liderar activos de gran escala en Chile, en un momento en que la industria enfrenta desafíos asociados a productividad, costos y exigencias ambientales cada vez más estrictas.