Teck apuesta por liderazgo interno y nombra a Mario Ortiz en la gerencia general de Quebrada Blanca
Formado en la compañía desde 2010, el ingeniero encabezó la expansión de QB y ahora asume el desafío de consolidar uno de los principales activos de cobre de Teck en Chile.
Noticias destacadas
Teck oficializó el nombramiento de Mario Ortiz Bahamondes como nuevo gerente general de Quebrada Blanca, su operación de cobre ubicada en la Región de Tarapacá, en un movimiento que consolida una trayectoria interna iniciada hace más de 15 años y que se produce en una etapa clave para la estabilización y consolidación productiva del yacimiento.
Ortiz es ingeniero en Minas de la Universidad de Santiago de Chile y MBA en Industria Minera de la Universidad de Chile. Cuenta con más de 18 años de experiencia en minería de gran escala en Chile y Canadá. Ingresó a Teck en 2010 como parte del programa de Profesionales en Entrenamiento (PIT), desde donde inició un desarrollo profesional ligado a operaciones de cobre de alta complejidad.
Desde entonces, ha desarrollado una carrera ascendente ocupando roles críticos, tales como Gerente de Operaciones Integradas y Gerente General de Operaciones, liderando con éxito la transición de QB desde su fase constructiva hacia una etapa de alto desempeño.
La operación Quebrada Blanca, que incluye el proyecto de expansión QB2, es uno de los activos estratégicos de Teck en el negocio del cobre y representa una de las mayores inversiones mineras recientes en el norte del país. En ese contexto, la consolidación operacional y el cumplimiento de metas productivas son variables críticas para la compañía en un escenario de mayor competencia global por el metal rojo.
En su nueva posición, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de consolidar el crecimiento del negocio del cobre para Teck, poniendo especial énfasis en la seguridad y la estabilidad operacional. Su gestión será clave para fortalecer el aporte estratégico del yacimiento y garantizar que la operación continúe siendo un motor de desarrollo sostenible para toda la zona norte del país.
El nombramiento también refuerza la estrategia de la minera canadiense de promover talento interno para liderar activos de gran escala en Chile, en un momento en que la industria enfrenta desafíos asociados a productividad, costos y exigencias ambientales cada vez más estrictas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete