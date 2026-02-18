Ari Bermann, nuevo presidente de Aprimin: “Viene un ciclo muy fuerte para el cobre y los proveedores tenemos que estar preparados”

El nuevo líder del gremio de 168 socios dijo a DF cuál espera que sea su sello y delineó los cuatro pilares de su trabajo durante 2026.

Ari Bermann, actual vicepresidente Comercial y de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Aramark, fue nombrado como el nuevo presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) para 2026. Con más de dos décadas ligado a cargos que lo han vinculado a la minería,, actual vicepresidente Comercial y de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Aramark,

El ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales es conocido por su expertise en innovación, emprendimiento y desarrollo de proyectos, caminos que también lo han llevado a participar en Icare, Amcham, Endeavor y el Foro de Innovación, entre otros.

En esta, su primer entrevista a la cabeza del icónico gremio minero, resalta que uno de sus focos será el manejo del gobierno corporativo de Aprimin: “Ya no somos una asociación de 20 socios como lo éramos hace 25 años, hoy somos 168 y el último tiempo hemos sumado 20 socios por año. Somos muy grandes hoy y eso requiere reglas claras, ordenadas y servicio a nuestros socios, para que sientan que su asociación los puede ayudar y mover de la manera correcta en el sector minero”, dice a DF.

Según detalla, el gremio representa más de 200 mil empleados directos, que suman una facturación sobre los US$ 18.000 millones al año a través de empresas que sostienen la continuidad, mantenimiento, ingeniería, logística, tecnología, seguridad y servicios críticos de la industria minera. En total, los proveedores son tres cuartos de los empleados del sector.

“Viene un ciclo muy fuerte para el cobre en Chile, sobre todo en la capacidad de producción, y los proveedores tenemos que estar preparados, porque Aprimin es el corazón operacional de la minería”, sostiene. Como ejemplo, cuenta que en Aramark -donde el sector minero representa el 45% del negocio- estiman entre dos mil y cuatro mil nuevas personas contratadas para los años 2026-2027.

En ese sentido, Bermann asegura que “una de las necesidades que va a tener nuestros país va a ser la cantidad de personal y gente capacitada para trabajar en minería, no porque no la tengamos, sino porque tenemos que seguir generando en una industria que está creciendo”.

Al respecto, dice que uno de sus sellos será llegar a las generaciones más jóvenes y reacias a involucrarse en el sector: “Tenemos que hacer que sea un lugar atractivo para ellos laboralmente”.

Los cuatro pilares

Tras recibir la posta de Dominique Viera, el mentor Endeavor delinea su trabajo a la cabeza de Aprimin en cuatro pilares.

“Quiero ayudar a que participemos en la contingencia minera, la sostenibilidad del sector, fomentar el desarrollo de nuestros proveedores y hacer que nuestra minería innove y pueda exportar soluciones fuera de Chile”. Por otro lado, “mejorar la competitividad y la productividad de la industria, de la mano de la innovación y mejora de la tecnología”.

En tercer lugar, apunta a un seguimiento y apoyo para la materialización de los proyectos y, por último, el motor de todas sus motivaciones: “Que el foco sea que Chile siga siendo competitivo y el país donde hay que invertir, crecer y trabajar en minería”.

Sobre el futuro Gobierno de José Antonio Kast, dice que “lo vemos muy positivo” y como una oportunidad para acelerar la cartera de inversiones de más de US$ 100 mil millones para la próxima década.