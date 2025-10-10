Con Carla Guelfenbein, Federico Assler y la banda musical de Elisa Zulueta, lanzan el primer Festival Cultural de Vitacura

El 24 y 25 de octubre serán dos días para vivir el arte, la ciencia y la literatura, con más de 30 actividades para los vecinos de Vitacura y también visitantes.

El 24 y 25 de octubre serán dos días para vivir el arte, la ciencia y la literatura, con más de 30 actividades para los vecinos de Vitacura y también visitantes. Éstas incluyen teatro al aire libre, charlas, exposiciones, cine, recorridos patrimoniales y talleres interactivos, entre otros.

La inauguración oficial del festival será el viernes 24 con la obra A los pies del árbol, dirigida por Manuela Oyarzún e interpretada por Patricia Rivadeneira. Entre los expositores que forman parte de la programación destaca el científico y exministro Andrés Couve, quien dictará la conferencia “El cerebro que nos hace humanos”; la novelista Carla Guelfenbein conversará con el escritor Pablo Simonetti; el filósofo Cristóbal Joannon reflexionará sobre pensamiento crítico en la era de la inteligencia artificial; Cristián Warnken presentará Poesía: el otro pensar de Chile; la educadora Carolina Pérez Stephens dará la charla “Con niños y pantallas”; el escultor Federico Assler participará de un conversatorio con Emilio De la Cerda, ex subsecretario de Patrimonio Cultural.

Elisa Zulueta junto a la banda Otra Otra presentarán su espectáculo musical infantil. Además, habrá talleres de Huerto y compostaje, y un recorrido arquitectónico por Vitacura, guiado por Pablo Altikes y Rodrigo Guendelman.