Más de 200 expertos llaman a actuar con urgencia frente al impacto económico de la IA

Investigadores de OpenAI, Anthropic y Google, junto a 15 premios Nobel, advirtieron que el ritmo de avance de la inteligencia artificial exige anticipar cambios en el empleo, las empresas y las instituciones públicas.

Más de 200 investigadores y economistas, entre ellos 15 premios Nobel y expertos de OpenAI, Anthropic y Google, hicieron un llamado a gobiernos y líderes tecnológicos para crear con urgencia políticas e instituciones que aborden el impacto económico de la inteligencia artificial (IA).

Los firmantes emitieron una declaración conjunta este lunes, en la que advirtieron que la IA podría impulsar una transformación económica mayor que la Revolución Industrial, pero en un plazo "mucho más corto", lo que plantea interrogantes para los trabajadores, las empresas y las instituciones públicas.

La declaración insta a profundizar la investigación sobre los impactos económicos de la IA y a comenzar a construir las políticas e instituciones necesarias para garantizar que esta tecnología beneficie a la sociedad y permita gestionar riesgos como el desplazamiento masivo de empleos.

"El vapor, la electricidad y las computadoras dieron a las sociedades décadas para adaptarse. La IA podría darnos solo unos pocos años", afirmó Anton Korinek, profesor de la Universidad de Virginia.

"No podemos improvisar nuestra estrategia ni nuestras instituciones en medio de esta transformación; esperar a tener certezas significa llegar demasiado tarde".

Korinek, quien se incorporó en marzo al equipo de investigación económica de Anthropic, organizó la iniciativa junto con los economistas Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal y Tom Cunningham.

Entre los firmantes figuran la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el científico jefe de Google DeepMind, Jeff Dean; el cofundador de Anthropic, Jack Clark; y miembros del equipo de investigación económica de la empresa desarrolladora del chatbot Claude.

También suscribieron la declaración los premios Nobel Michael Spence, Daron Acemoglu y Simon Johnson, entre otros.