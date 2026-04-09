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Gobierno identifica a tres dirigentes estudiantiles tras agresión a ministra Lincolao en la UACh y apunta a la universidad por falta de resguardos

El ministro Alvarado reveló que los principales responsables de la retención y posterior ataque a la titular de Ciencia ya están identificados, que existían llamados previos a la manifestación y que Carabineros habría solicitado ingresar al recinto sin obtener autorización. El Ejecutivo presentó una querella criminal y pidió a la casa de estudios sumarse a la acción judicial.

Por: Renato Olmos

Publicado: Jueves 9 de abril de 2026 a las 08:29 hrs.

Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación gobierno José Antonio Kast Renato Olmos
<p>Foto: Presidencia</p>

Foto: Presidencia

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