Gobierno identifica a tres dirigentes estudiantiles tras agresión a ministra Lincolao en la UACh y apunta a la universidad por falta de resguardos

El ministro Alvarado reveló que los principales responsables de la retención y posterior ataque a la titular de Ciencia ya están identificados, que existían llamados previos a la manifestación y que Carabineros habría solicitado ingresar al recinto sin obtener autorización. El Ejecutivo presentó una querella criminal y pidió a la casa de estudios sumarse a la acción judicial.

A menos de 24 horas de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, en la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, el Gobierno más detalles del avance de la investigación en curso. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó esta mañana en Radio Duna que los tres dirigentes estudiantiles con mayor participación en los hechos ya fueron identificados y que resta esperar su detención.

"Durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificado a los tres líderes que tuvieron mayor participación. Son estudiantes y dirigentes estudiantiles", señaló el secretario de Estado, quien precisó además que no se trató de una reacción espontánea: "Encontraron escritos donde se convocaba a esta manifestación". A su juicio, "aquí hay también una manipulación política de este tipo de situaciones".

Querella y responsabilidad de la UACh

El Ejecutivo materializó anoche la presentación de una querella criminal e invitó a la UACh a hacerse parte. Alvarado valoró el comunicado de la rectora comprometiéndose a investigar, pero advirtió que "el papel puede soportar muchas cosas. Aquí lo importante es que pasemos del papel a los hechos".

El ministro puso el acento en el rol de la casa de estudios. "Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente tiene que entregarle las garantías, las condiciones para que se sienta cómoda", afirmó, y recordó que Lincolao estuvo más de dos horas retenida, con todas las puertas de acceso bloqueadas, amedrentada dentro del recinto y agredida a la salida, en un episodio que "estuvo a punto de causar un accidente mayor" mientras intentaba retirarse en auto.

Sobre la ausencia de resguardo policial, Alvarado reconoció "visiones encontradas": por un lado, se habría señalado que Carabineros solicitó autorización para ingresar al recinto privado y no la obtuvo; por otro, la universidad sostiene que nunca se pidió ese permiso. "La investigación deberá determinar esta situación", indicó.

El titular también respaldó eventuales sanciones académicas contra los involucrados, incluida la expulsión: "Estudiantes que organizadamente configuran previamente este tipo de situaciones, que terminan agrediendo a las autoridades, a lo menos requieren una sanción de esas características". Y vinculó el episodio con los proyectos legislativos de escuelas protegidas que se votarán la próxima semana en la Cámara: "Estarán en verde aquellos que quieren proteger y cuidar la educación, y en rojo aquellos que quieren solapadamente meter la violencia en los colegios".

Presidente Kast: "Un acto de irracionalidad total"

La reacción del Ejecutivo partió en la tarde de este miércoles y, luego de regresar de Valdivia, desde La Moneda, con un punto de prensa encabezado por el Presidente José Antonio Kast, la ministra Lincolao, y acompañado por las ministras mujeres del gabinete y la primera dama. El mandatario calificó lo ocurrido como "un acto de irracionalidad total" y rechazó cualquier relativización de la violencia. "Esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable", afirmó.

Por su parte, Lincolao agradeció el apoyo transversal recibido y afirmó que el episodio no detendrá su agenda. "Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible. No creo que esto nos pare para nada", declaró. La ministra repasó su despliegue territorial reciente y relató que en Valdivia sostuvo un desayuno con científicos e investigadores antes del incidente. "Esta es una gran oportunidad para que tengamos un nuevo comienzo donde podamos todos trabajar juntos por un mejor Chile", cerró.