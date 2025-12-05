Click acá para ir directamente al contenido
Estudiantes de la USM desarrollan app con IA que detecta si la abeja reina está en la colmena

En noviembre iniciaron la etapa de validación en la que participaran entre 200 a 300 apicultores de las regiones de Valparaíso y Biobío.

Por: Felipe Valdivia

Publicado: Viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12:34 hrs.

<p>Benjamín Soto y Andrea Espinoza, desarrolladores de AuraBee.</p>

