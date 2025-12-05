Estudiantes de la USM desarrollan app con IA que detecta si la abeja reina está en la colmena

En noviembre iniciaron la etapa de validación en la que participaran entre 200 a 300 apicultores de las regiones de Valparaíso y Biobío.

AuraBee es una aplicación móvil que monitorea el estado general de una colmena y que utiliza inteligencia artificial (IA) para determinar si la abeja reina está en ella, sin necesidad de abrirla, lo que evita la pérdida de población en las colonias, un problema crítico para los apicultores y para el ecosistema.

El proyecto es liderado por estudiantes de cuarto año de Ingeniería en Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) de la sede de Concepción, Andrea Espinoza y Benjamín Soto, y fue uno de los ganadores de la Feria del Software de esta casa de estudios. Se quedó con tres de los principales premios: Mérito Innovador, Mérito Académico y Networking.

La aplicación inició en noviembre pasado la etapa de validación la que se extenderá durante los siguientes cinco meses y participan unos 250 apicultores de las regiones de Valparaíso y Biobío.

Las abejas cumplen un rol vital como polinizadoras, permitiendo la reproducción de la mayoría de las especies vegetales. A su vez, los apicultores desempeñan una función clave en la preservación de estas colonias frente a amenazas como pesticidas o especies invasoras.

Espinoza explicó que la solución es muy importante para la vida de las abejas: “Cuando la abeja reina no está en la colmena, ya sea porque murió o se fue, las abejas se dan cuenta de su ausencia, entran en un estado de alerta y pueden irse o morir en el proceso”.

La estudiante contó que trabajaron en la app durante ocho meses e incluyó entrevistas, alrededor de siete, con expertos e investigadores del tema, como entomólogos, veterinarios, y apicultores "para ir validando el proyecto".

Soto explicó que, para el desarrollo de la IA, tomaron la muestra del audio con la abeja presente y ausente en la colmena, la que segmentaron en fragmentos de dos segundos para luego transformarlos en imágenes -una especie de mapa con colores- con los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia MEL (MFCC) “y eso se le entregó a la inteligencia artificial para detectar patrones en las imágenes”.

Monitoreo de la colmena

La aplicación también permite registrar rendimientos, anotar aparición de plagas o parásitos y agregar notas escritas, de voz y fotografías de referencia.

La interfaz fue diseñada para ser visual y simple, “muestra una abeja con un borde verde si la reina está presente y rojo si está ausente”, explicó Espinoza.

Si bien la app aún no se lanza oficialmente, ya definieron un modelo de negocio, será con un plan básico gratuito y uno premium de $ 5.000 mensuales, “pensado para que sea accesible dentro de un rubro con baja capacidad de inversión tecnológica”, dijo Espinoza.