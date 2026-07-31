Guía de Ocio: La serie del atentado que marcó la historia de la aviación
Bomba en el Pan Am 103 se estrenó en Netflix. Además dos exposiciones de arte, una clase magistral a cargo del reconocido productor Gustavo Santaolalla, StgoFoto en el CCLM y Prendidas, un festival para mujeres.
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