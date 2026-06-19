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Guía de Ocio: Una comedia de terror divierte en Apple

También el doble lanzamiento exposición + libro de Milena Vodanovic, una festival para las vacaciones de invierno, las cintas del Oscar en Vitacura y una interesante obra que llega al Teatro Ictus.

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Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 12:24 hrs.

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<p>Guía de Ocio: Una comedia de terror divierte en Apple</p>

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