Guía de Ocio: Una comedia de terror divierte en Apple

También el doble lanzamiento exposición + libro de Milena Vodanovic, una festival para las vacaciones de invierno, las cintas del Oscar en Vitacura y una interesante obra que llega al Teatro Ictus.

Cuerva de Milena Vodanovic inunda Galería Madre

Grandes alas, animales mensajeros, una mujer que se hace río... el imaginario plasmado por Milena Vodanovic en diversos formatos tiene una alta carga simbólica que despliega en Cuerva, su primera exposición individual.





En Galería Madre y con la curatoría de Antonia Cea, la periodista y exdirectora de revista Paula que desde hace más de 10 años ha volcado su energía e imaginación a crear formas que exploran los límites de la psiquis y generan una reacción emocional más allá de la razón, muestra una veintena de obras de gran formato, aguafuertes/aguatintas de tamaño pequeño y esculturas en cerámica.



Cuerva es además el titulo de su libro ilustrado (Editorial Cuarto Propio), una fábula con texto y dibujos de Vodanovic que habla de “recibir, buscar y dejarse transformar”. Una lección muy personal que la artista comparte. Juan de Valiente 3681, Vitacura. Lunes a viernes, de 10 a 14 horas y 16 a 19 hrs. Sábados, de 11 a 14 hrs.





Carnaval de invierno

Para quienes entran en un periodo de vacaciones escolares una buena alternativa es el IV Festival Lluvia de Muñecos que reúne a 22 obras entre espectáculos familiares, talleres, teatro lambe lambe, maratones titiritescas y un carnaval de marionetas gigantes que el próximo sábado 27 de junio llevará el teatro de animación fuera de la sala.



La programación incluye además talleres gratuitos de figuras articuladas, marionetas de hilo, teatro lambe lambe, guiñol y títeres con materiales reciclados. La sede principal es Espacio Diana, Arturo Prat 435, Santiago Centro. Más información en @objetoteatro.

De temer y reír

Tom Loftis, interpretado por el brillante Matthew Rhys, es un alcalde que quiere salvar Widow’s Bay -isla de Nueva Inglaterra sin wifi, con niebla perpetua y vecinos convencidísimos de una maldición que se cierne sobre ellos como la niebla- atrayendo turistas. Su sueño es que sea la nueva Martha’s Vineyard. Spoiler: pésima idea. Con Kate O’Flynn, Stephen Root y Dale Dickey, esta comedia de terror de Apple TV creada por Katie Dippold mezcla sustos reales con humor negro. La maldicion de Widow’s Bay es básicamente el alcalde de Tiburón, pero con fantasmas.



Un sueño eterno

El texto de Harold Pinter escrito originalmente en 1982 vuelve a cobrar vida con un elenco compuesto por Tamara Acosta, Marcial Tagle y Nathalia Aragonese, bajo la dirección de Cristián Plana. Una especie de Alaska cuenta la historia de una mujer que despierta después de 30 años en coma para enfrentarse a un cuerpo y un mundo que avanzaron sin ella. Mientras intenta comprender su nueva realidad, la acompañan su hermana junto a su marido médico, mientras se empeñan en ocultarse una dolorosa verdad.



La obra se sitúa a principios del siglo XX, cuando se propagó “la enfermedad del sueño” que hizo dormir a algunos afectados durante décadas. Pinter se inspiró en el caso de una de las pacientes del neurocientífico y escritor Oliver Sacks. Hasta el 28 de junio en Teatro Ictus, Merced 349. Viernes y sábado a las 20.30 horas y a las 19 horas del domingo.



Mubi proyecta en Vitacura

Fue sólo un accidente es el próximo título que se exhibirá en el ciclo de cine internacional que organiza la Corporación Cultural de Vitacura junto a la plataforma de streaming MUBI. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y nominada al Oscar, se trata de la más reciente película del director iraní Jafar Panahi, reconocida por la crítica internacional y filmada clandestinamente en Irán.



La historia arranca cuando un mecánico cree reconocer casualmente al hombre que lo torturó cuando estaba en prisión y emprende una búsqueda para confirmar su identidad, enfrentándose a complejos dilemas morales en torno a la verdad, el castigo y la venganza. La función contará con la introducción y análisis de Ana Josefa Silva. Miércoles 24 de junio de 2026 a las 19 horas. Sala Vitacura (Av. Bicentenario 3800). Entrada gratuita.



