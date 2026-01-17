Click acá para ir directamente al contenido
Abogado Fernando Barros surge como carta para el ministerio de Defensa del gobierno de Kast

Si bien no milita, Barros tiene redes en todos los partidos de derecha, dado entre otras cosas su cercanía con el expresidente Sebastián Piñera. Además, cumple con una condición que han comentado al interior de las Fuerzas Armadas, quienes habrían manifestado que no les gustaría un ministro que aprovechara esto como un “trampolín político”.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 17 de enero de 2026 a las 10:10 hrs.

