Abogado Fernando Barros surge como carta para el ministerio de Defensa del gobierno de Kast

Un fin de semana intenso de trabajo, de contactos, chequeos y rechequeos, se vive por estos días en las Oficinas del Presidente Electo (OPE), la llamada Moneda Chica, ubicada en calle La Gloria en la comuna de Las Condes. El equipo de José Antonio Kast confirmó el viernes que el anuncio del gabinete se daría a conocer el próximo martes 20 de enero, lo más probable que en vivo y en horario prime, a las 21 horas.

Muchos de los nombres del gabinete ya se conocen. Jorge Quiroz en Hacienda, Claudio Alvarado en Interior, José García en Segpres, Mara Sedini en Segegob, Francisco Pérez en Cancillería, Martín Arrau en Obras Públicas, Iván Poduje en Vivienda, María Paz Arzola en Educación, Fernando Rabat en Justicia, María Jesús Wulf en Desarrollo Social, Ximena Rincón en Energía, Francisco Undurraga en Cultura, Tomás Rau en Trabajo, Ricardo Irarrázabal en Medio Ambiente, Ximena Linconao en Ciencias, Natalia Duco en Deportes.

Otros se mantienen aún en la incógnita, como el ministerio de Seguridad, Economía y Defensa, este último tras la decisión del Presidente Kast de declinar en el nombramiento de Guillermo Turner. Al periodista, exdirector de Diario Financiero y La Tercera y ex gerente de Asuntos Públicos de CMPC, se le ofreció el cargo hace unos días, pero el jueves pasado recibió un llamado desde la OPE en el que se le manifestó que no sería nombrado ministro de Defensa. La presión de los partidos, sumado a una sanción que la Comisión del Mercado Financiero (CMF) aplicó en contra de José Antonio Labbé Valverde -cuñado de Turner- por adquirir acciones de CMPC en período de bloqueo, habrían complicado sus posibilidades.

Así las cosas, en los últimos días han surgido distintos nombres para ocupar la cartera de Defensa, mencionándose entre otros al vicealmirante Alberto Soto, quien fue visto en los últimos días en la Moneda Chica.

Sin embargo, fuentes de DF MAS confirman que la carta que hoy corre con ventaja para asumir al mando del ministerio de Defensa sería el conocido abogado Fernando Barros Tocornal, con quien ya se habría conversado esta posibilidad. Si bien no milita, Barros tiene redes en todos los partidos de derecha, dado entre otras cosas su cercanía con el expresidente Sebastián Piñera. Además, cumple con una condición que han comentado al interior de las Fuerzas Armadas, quienes habrían manifestado que no les gustaría un ministro que aprovechara esto como un “trampolín político”.

Quienes lo conocen destacan su estilo cercano, capacidad de diálogo y aptitudes para resolución de conflictos.

Barros es uno de los juristas más reconocidos del país. Abogado de la universidad de Chile, con estudios de postgrado en la London School of Economics y Harvard, en 1988 fundó el estudio de abogados Barros & Errázuriz, uno de los más grandes de Chile. Sus áreas de especialidad son el tributario y gobiernos corporativos, ha sido profesor universitario y director de múltiples compañías como Oxiquim, Cervecerías Kunstmann, fondo Independencia. Fue director y vicepresidente de Icare y en la actualidad se desempeña como consejero de la Sofofa.

Una mayor notoriedad pública la tomó en 1998, a raíz de la detención en Londres de Augusto Pinochet. En ese entonces Barros vivía en Inglaterra y se sumó al equipo que, junto al gobierno de Chile, impulsó el retorno del exgeneral y entonces senador a Chile. En ese marco le correspondió organizar el equipo político y comunicacional que incluyó a la ex Primera Ministra Margaret Thatcher y Lord Norman Lamont, entre otras personalidades, e hizo de vínculo con el ejército de Chile.

Posteriormente Barros fue el abogado personal y de los negocios del expresidente Sebastián Piñera.