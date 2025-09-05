ALTO corta con Walgreens y activa despidos, pero refuerza su expansión en EEUU

Fundada en Chile para enfrentar el robo hormiga en el retail, ALTO aterrizó en 2017 en EEUU y hoy desarrolla allí su línea más estratégica: protección de activos en grandes cadenas. “Esto ha sido con sangre, sudor y lágrimas”, dijo Nazer en una entrevista previa con DF MAS en 2022.

La empresa chilena de seguridad ALTO, fundada por Jorge Nazer, cerró su vínculo contractual con Walgreens, una de las principales cadenas de farmacias en Estados Unidos y uno de sus principales clientes. La decisión -que implicó la desvinculación de parte de su equipo- responde al complejo momento que atraviesa este retailer, que enfrenta una profunda crisis financiera.

“Walgreens fue un socio clave para nosotros, ya que nos permitió dar nuestros primeros pasos en Estados Unidos. Siempre vamos a estar agradecidos porque fueron de las primeras farmacias en confiar en nuestro modelo, y eso no se olvida. Gracias a esa oportunidad inicial, hoy contamos con 30 clientes en más de 600 ciudades y seguimos creciendo en distintos estados del país. Les tenemos un gran aprecio, y las relaciones quedaron en la mejor de las formas para retomar el servicio en cuanto mejore su situación”, dice a DF MAS Jorge Nazer.

Y agrega: “Como parte de este ajuste realizamos movimientos puntuales, normales en este tipo de procesos. Tuvimos que reacomodar a algunas personas y, lamentablemente, desvincular a otras que estaban exclusivamente dedicadas a este cliente. Sin embargo, hoy con la incorporación de nuevos clientes estamos contratando más gente en USA”.

Pese a este traspié, la firma chilena asegura que su operación en el país del norte sigue avanzando. “En EEUU estamos creciendo al 100% anual. Hoy seguimos operando en 600 ciudades, en 28 estados, con 30 clientes y proyectamos llegar a 33 clientes antes de que termine el año. Además, trabajamos con los siete retailers más importantes de EEUU incluyendo CVS, Target, Home Depot y Whole Foods de Amazon, Kroger, entre otros. Para la cadena de farmacias CVS ya estamos incorporando nuevos equipos, lo que demuestra que oportunidades hay y el proyecto se mantiene tal cual”.

Fundada en Chile para enfrentar el robo hormiga en el retail, ALTO aterrizó en 2017 en EEUU y hoy desarrolla allí su línea más estratégica: protección de activos en grandes cadenas. “Esto ha sido con sangre, sudor y lágrimas”, dijo Nazer en una entrevista previa con DF MAS en 2022.

El objetivo, explica ahora el empresario, es seguir avanzando en dicho mercado y en Latinoamérica: “Próximamente iniciaremos un contrato con una de las mayores empresas de telecomunicaciones, enfocado en el robo de cables, lo que abre nuevas verticales de negocio y fortalece nuestra presencia estratégica, tal como lo hemos venido haciendo en Latam”.