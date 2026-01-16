Bradley Cooper recomienda novela de Labatut en podcast de Joe Rogan

El actor Bradley Cooper recomendó The Maniac, del escritor chileno Benjamín Labatut, durante su paso por el podcast The Joe Rogan Experience, donde aseguró que la novela le quitó el miedo a la inteligencia artificial al entenderla como parte de un proceso histórico.

Bradley Cooper fue invitado el 9 de enero al podcast The Joe Rogan Experience, uno de los más escuchados del mundo. Ahí, en medio de la conversación, el actor y director recomendó el libro The Maniac, del escritor chileno Benjamín Labatut.

En las más de dos horas de plática, el actor no sólo habló de cine, sino también de paternidad, arte y tecnología. Casi al final de la conversación, Cooper reflexionó sobre la sensación de deshumanización que provocan las nuevas tecnologías, sin embargo confesó que leer el libro del chileno le “quitó el miedo a la inteligencia artificial”. Todo esto, según cuenta porque la novela le ayudó a procesar la inteligencia artificial como parte de un proceso histórico más amplio y no como un monstruo externo que viene a reemplazarnos.

Además, dice que gracias al libro pudo entender que mientras más envejece más claro tiene que “sabe cada vez menos”, y que aceptar ese desconocimiento le ha permitido mirar el avance tecnológico, incluida la IA, no como una amenaza apocalíptica, sino como una etapa inevitable del desarrollo humano.

La obra de Labatut gira en torno a la figura del matemático estadounidense John von Neumann, uno de los cerebros detrás de la computación moderna, y usa su historia para explorar cómo el conocimiento, el poder y la tecnología avanzan muchas veces más rápido que nuestra capacidad de entenderlos.