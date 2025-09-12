Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club

Al puro estilo de un Mundial -que incluyó la entrada de jugadores de la mano de niños y una copa como premio final-, la semana pasada se jugó un partido amistoso entre jugadores veteranos del equipo colocolino y socios del PWCC (descendientes de ingleses) mayores de 60 años.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 09:49 hrs.

<p>Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

La NOT-Fonda de Mirko Macari
2
Coffee break

Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club
3
Cultura

Dominga Sotomayor y el estreno de su película Limpia: "Me encanta estar siempre incomodándome"
4
Coffee break

Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”
5
Coffee break

Con invitados como Claudio Bravo y Leonidas Montes, y organizado por Felipe Kast: detalles del encuentro Patagonia Summit
6
Cómo cuido mis lucas

Zoom al asombroso (e inesperado) rally de Eightco
7
Por dentro

El plan de los Paulmann para The Fresh Market
8
Coffee break

ALTO corta con Walgreens y activa despidos, pero refuerza su expansión en EEUU

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete