Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club

La convocatoria fue el viernes 5 de septiembre en la cancha principal del Prince of Wales Country Club (PWCC), en La Reina. Ahí se conmemoraron 100 años del primer partido oficial que jugó Colo-Colo el domingo 31 de mayo de 1925 en la Liga Metropolitana. En dicho encuentro, el equipo albo se impuso 5-0 ante el English Football Club, grupo conformado por miembros de la comunidad deportiva británica de la época en Chile.

Los artífices de recrear dicho partido para celebrar el centenario de aquel encuentro fueron John Scott, socio del PWCC; y el histórico delantero nacional, Carlos Caszely. Al puro estilo de un Mundial -que incluyó la entrada de jugadores de la mano de niños y una copa como premio final-, la semana pasada se jugó un partido amistoso entre jugadores veteranos del equipo colocolino -que este año también celebra su centenario- y socios del PWCC (descendientes de ingleses) mayores de 60 años.

Con vestimenta, e incluso una pelota similar a la que se usó en el encuentro en los años ‘20, en la cancha jugaron miembros históricos del equipo colocolino como Leonel Herrera, Severino Vasconcelos, Daniel Morón, Fernando Astengo, Claudio Borghi y Eddio Inostroza.

De parte del equipo inglés, que lucieron su clásica camiseta azul y amarilla, estuvieron el actual candidato a la presidencia Harold Mayne-Nicholls; el locutor radial Cote Evans; el obispo representante de la Iglesia Evangélica en Chile, Alfred Cooper; el gerente corporativo en Arauco, Charles Kimber; entre otros.



El marcador terminó a favor de Colo-Colo 1-0 con una anotación de Cazsely.

Una vez terminado el encuentro, ambos equipos disfrutaron de un tercer tiempo con un cóctel de camaradería en el que además se le entregó una medalla conmemorativa de 100 años a los jugadores del equipo colocolino. Para ese momento estuvieron presentes Aníbal Mosa, presidente de Colo-Colo, y el capitán actual del equipo, Esteban Pavez.