Con invitados como Claudio Bravo y Leonidas Montes, y organizado por Felipe Kast: detalles del encuentro Patagonia Summit

El excapitán de la selección Claudio Bravo, el empresario Raúl Alcaíno y su hija periodista Esperanza Alcaíno; el director del CEP, Leonidas Montes; el abogado y director de la Universidad de Chile, José Ramón Correa; la cofundadora de Lab4U, Komal Dadlani; la conductora de televisión Pamela Díaz, y Felipe “Pipe” Sánchez, creador de Chicken Love you y otras marcas gastronómicas.



Son sólo algunos de los nombres de un variopinto grupo que el fin de semana pasado se reunió en el Hotel Explora de Las Torres del Paine para participar de Patagonia Summit. El encuentro lo organizó Andrea Gerardi, directora ejecutiva de Fundación Miguel Kast, y en la convocatoria participó directamente el senador Felipe Kast, quien hizo de maestro de ceremonia en el sur.



Además de los invitados nacionales había representantes de Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay y México, entre otros países. Uno de los más destacados, y que brindó una charla sobre la crisis democrática en su país, fue Félix Maradiaga, académico, emprendedor social y activista político nicaragüense que estuvo preso por la dictadura de Ortega.



Durante tres días -que les tocaron completamente despejados, cuenta un asistente- que incluyeron caminatas por distintos senderos del parque nacional, también hubo espacios de conversación y algunos de los invitados realizaron presentaciones a los demás. Álvaro Fischer, experto en darwinismo, disertó sobre este tema, mientras que Felipe Sánchez se explayó sobre su infatigable espíritu emprendedor. “Conversaciones profundas en un lugar mágico e inolvidable, donde la naturaleza manda”, escribió Felipe Kast en su cuenta de Instagram como resumen de estas jornadas.