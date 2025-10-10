Click acá para ir directamente al contenido
Cony Stipicic llega a radio Pauta

En el programa "Pauta propia" Stipicic abordará la actualidad nacional y dirigirá un panel de invitados llamado "La mesa de todos", donde se discutirán temas relevantes para el país.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

