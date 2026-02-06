El barrio VIP del rosé donde aterriza Concha y Toro en la Provence

La viña chilena selló la compra de Maison Mirabeau y se instala en una de las zonas más exclusivas del rosé, donde conviven bodegas históricas, marcas ligadas a Louis Vuitton y un viñedo que sigue teniendo en disputa legal a Brad Pitt con Angelina Jolie.

Este martes, Concha y Toro hizo público su aterrizaje en la región francesa de Provence, a través de la firma de un acuerdo para adquirir Maison Mirabeau, marca de vinos rosé originaria de esa zona.

Maison Mirabeau es una bodega fundada en 2010 por Stephen y Jeany Cronk que distribuye sus vinos en más de 40 países, con presencia relevante en el mercado británico. La transacción fue ejecutada por la filial europea de la compañía (VCT Europe) y aún está sujeta a aprobaciones regulatorias. Sin embargo, ya se sabe que la familia fundadora continuará vinculada a la gestión operativa del viñedo.

Concretado el deal, la empresa chilena compartirá vecindario con bodegas de larga tradición, proyectos controlados por grupos de lujo y viñedos vinculados a famosos de talla internacional. En este mismo barrio se encuentra Château d'Esclans, fabricante de Whispering Angel, el rosé conocido por su bajo precio, que alcanzó fama mundial por ser la bebida favorita de la cantante Adele. La viña produce uno de los rosé más caros del mundo, el Garrus, que cuesta más de $ 150 mil. La historia del viñedo comienza en 2006 con Sacha Lichine, un vinícola francés a quien se le adjudica el invento del concepto "rosé de lujo". En 2019, el grupo LVMH -dueño de Louis Vuitton, Moët & Chandon y Hennessy- compró el 55% de la compañía en una operación estimada en torno a los 140 millones de euros (unos US$ 160 millones), lo que le ayudó a abrir su mercado a Asia y América.

Otro viñedo relevante de la zona es Château Miraval, una viña de 500 hectáreas que fue comprada en 2008 por Brad Pitt y Angelina Jolie por un precio alrededor de US$ 60 millones, luego de haberlo arrendado durante varios años. Para la elaboración de los vinos, la pareja estableció una asociación con la familia Perrin, productores del valle del Ródano. La primera añada de su Miraval Rosé fue incluida por Wine Spectator en su lista de los 100 mejores vinos del año. Fue ahí también donde la pareja contrajo matrimonio en 2014. Sin embargo, luego del divorcio, en 2021 Angelina Jolie vendió su participación a Tenute del Mondo, asociada al Grupo Stoli, sin el consentimiento de Pitt, lo que dio origen a un conflicto legal que aún se encuentra en curso.

Completa este entorno Château Minuty, un viñedo de 160 hectáreas fundado en 1936 que ha sido gestionado históricamente por la familia Matton y produce alrededor de 8 millones de botellas anuales que se distribuyen en más de 100 países. En 2023, Moët Hennessy, filial de LVMH, adquirió una participación mayoritaria en Minuty, en una transacción estimada por medios especializados entre 350 y 450 millones de euros (entre US$ 400 y US$ 500 millones).