El informe de Jamarne previo a la junta de acreedores por reorganización de Hacienda Santa Martina

Hacienda Santa Martina, el club de golf de Lo Barnechea ligado al empresario Munir Hazbún, concretó en mayo su solicitud para iniciar un procedimiento de reorganización judicial. Esto, luego de que a fines de 2024 uno de sus acreedores pidiera la quiebra de la sociedad, alegando una deuda superior a $20 mil millones. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso, y esta semana se alcanzó un punto clave: el veedor titular, Patricio Jamarne, entregó su informe sobre la propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) de Inmobiliaria Santa Martina S.A.

El eje del plan es el siguiente: la venta del 100% de las acciones de la compañía para asegurar continuidad operativa bajo nuevos controladores y pagar deudas. La venta tendría dos etapas: primero, hasta 12 meses a cargo de la administración; y luego, si no se concreta, Banco Internacional —el acreedor mayoritario— ofrecerá vender las acciones “por sus propios medios”.

Además, para fijar el precio de las acciones, la propuesta ordena realizar una tasación o valorización dentro de 60 días desde la junta deliberativa.

Patricio Jamarne, eso sí, pide precisar quién ejecutará la segunda etapa de venta y cómo se definirá y financiará la tasación. “Asimismo, se debiera indicar si el precio mínimo será el valor de la tasación o si existe algún mecanismo de cálculo de este en razón de la tasación”, explica el documento del veedor.

Sobre la caja resultante de la venta de acciones, esta se distribuirá primero a deuda laboral, previsional y fiscal. El monto remanente, detalla la propuesta, “se destinará a pagar el capital adeudado en conformidad a la siguiente proporción”: 70% a acreedores garantizados —Banco Internacional, Primus Capital y Banco Security— y 30% a los accionistas vendedores, a prorrata.

Jamarne señala que la propuesta se ajusta a la Ley 20.720. “Sin perjuicio de lo anterior”, señala el veedor, “se deben hacer ciertas aclaraciones y correcciones que se han efectuado por el suscrito en el cuerpo de este informe, a objeto de salvar omisiones, y evitar errores, los que, sin embargo, no interfieren en la respectiva votación de la propuesta”.

Contactada la administración de Hacienda Santa Martina, explicaron a DF MAS que el club “evalúa una propuesta de mejora para facilitar aún más el proceso y la toma de decisiones de la junta acreedora este lunes 20 de octubre”.