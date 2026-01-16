El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
Ubicada en la comuna de Concón, considera llevar a cabo la restauración de un complejo ubicado en la costa, en la zona de Los Lilenes, donde por años funcionó un restaurant en esa playa, famosa por sus aguas calmas.
Un nuevo proyecto es el que se trae entre manos el arquitecto Abraham Senerman, empresario considerado el artífice de parte muy importante de los proyectos en altura del llamado Sanhattan, con obras como la torre Titanium, en el sector oriente de Santiago. Claro que esta vez se trata de una iniciativa completamente diferente.
Ubicada en la comuna de Concón, región de Valparaíso, considera llevar a cabo la restauración de un complejo ubicado en la costa, en la zona de Los Lilenes, donde por años funcionó un restaurant en esa playa, famosa por sus aguas calmas. Histórica e icónica construcción para los veraneantes de la zona, la edificación que data de entre 1945 y 1950 se hizo en piedra a partir de una roca dinamitada.
Según quedó registrado a través de la plataforma Ley de Lobby, fue el mismo Senerman quien se reunió de manera presencial con el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, para plantearle el proyecto. Y allí esbozó su idea de restaurar el restaurant Ensenada Los Lilenes, que se ubica sobre la conocida Avenida Borgoño, que es la ruta litoral entre Concón y Reñaca.
Senerman es el dueño del complejo -hoy sin funcionamiento-, pues lo adquirió hace casi una década. Ya cuenta con un anteproyecto listo a la espera de obtener luz verde de parte del municipio.
No es la primera vez que el empresario se reúne con autoridades del municipio de Concón por este tema. En 2024, lo había hecho con Alberto Radrigán, el director de Obras Municipales de Concón.
