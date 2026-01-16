Click acá para ir directamente al contenido
El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso

Ubicada en la comuna de Concón, considera llevar a cabo la restauración de un complejo ubicado en la costa, en la zona de Los Lilenes, donde por años funcionó un restaurant en esa playa, famosa por sus aguas calmas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 12:53 hrs.

