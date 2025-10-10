Bci lanza nueva tarjeta de crédito en alianza con Copec
El acuerdo fue impulsado por Eugenio von Chrismar, gerente general de Bci; y Arturo Natho, gerente general de Copec.
Una nueva alianza se comienza a gestar entre Copec y el Banco Bci. Se trata de un plan a largo plazo entre ambas compañías que tiene como objetivo aprovechar su sinergia y ampliar sus respectivas bases de clientes. ¿Cómo? A través de la creación de nuevas tarjetas de crédito bancarias –de Bci– que se ofrecerán a nuevos clientes del banco en los canales digitales Copec, como su página web o aplicación móvil. La cuenta asociada a la tarjeta no tendrá costo y permitirá el acceso a beneficios exclusivos brindados en los ecosistemas de ambas compañías.
El acuerdo fue impulsado por Eugenio von Chrismar, gerente general de Bci; y Arturo Natho, gerente general de Copec. Y, por el momento, la iniciativa contempla llegar a los más de 4 millones de clientes que hoy son parte del programa de fidelización Full Copec (programa de puntos por compras en la bencinera o sus tiendas).
Las nuevas tarjetas asociadas a Bci –que comenzarán a estar disponibles en los próximos días– contemplarán una serie de condiciones preferenciales relacionadas a Copec: con su uso los clientes podrán acumular Puntos Full, acceder a cupones y descuentos de hasta 40% en más de 250 comercios asociados, como locales y restaurantes.
